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丹佛金塊隊近期和邁阿密熱火超級球星Jimmy Butler之間出現一些「Rumor」，有傳聞稱球隊願意用先發前鋒Michael Porter Jr.來交易。對此金塊主帥Michael Malone也在受訪時表示，這些消息內容都沒有什麼實質性的東西，也要求球員專注在自己身上，不要被這些聲音干擾。此前根據《ClutchPoints》記者Brett Siegel的說法，金塊隊可能Butler爭奪戰中值得注意的一支球隊。為了保持西區季後賽前列的地位，金塊表現出願意在交易談判中提到Michael Porter Jr.的意願。雖然金塊並未積極尋求交易Porter ，但很明顯，他們需要一些改變。如果這支球隊做出大交易，Porter 很可能在Nikola Jokic、Jamal Murray和Aaron Gordon之間成為被犧牲的那一個。Butler在2023年NBA總冠軍賽曾對決過金塊，金塊認為他是搭檔Jokic和Murray的理想明星球員，可以在實力雄厚的西區提升球隊地位。如果有一支黑馬球隊最有可能交易Butler，那就是金塊，尤其是在他們認真考慮Porter未來的情況下。對此Malone作為球隊總教練，要求球隊專注在自身上，不要去理會外界的傳聞，「這些流言大部分都是噪音。我不知道它們是從哪裡來的。你會看到各種各樣的消息流出，你不會希望這些東西傳出去。我和Calvin Booth（金塊總管）聊過，他對這些事情有很好的把控。當這種情況發生時，他會和球員及他們的經紀人溝通，讓他們知道哪些是真的，哪些是並非事實。」Malone表示，球隊本季已經打了26場比賽，他認為這些流言沒什麼實質內容，他最怕球隊因此失去專注，「你會擔心球員把心思放在了錯誤的事情上，你只需要專注在你能控制的事情上。上場打好比賽，盡力幫助球隊，其他的事情自然會解決。」「多年來，我們的團隊和管理層在與球員溝通方面做得非常出色。如果真的有事發生，就不會出現意外，也不會讓球員感到措手不及。我認為這是我們的管理層一直以來做得非常出色的一點。 」Malone受訪時這樣說道。