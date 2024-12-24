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▲▼《夜市王》第六集「海鮮大賽」新北樂華夜市遭到淘汰，該店家發生自認問心無愧，而夜市主委忍不住在鏡頭前落淚。（圖／翻攝自夜市王YouTube）

▲樂華夜市月亮蝦餅店家發文回應爭議，表示用心做美食沒有想像中簡單，「我會繼續堅持下去，因為我相信用心最後會被人看到」，同時也感謝評審泰國娘娘的支持與鼓勵。（圖／翻攝自chmin888 Threads）

▲《夜市王》最新戰況排名出爐。（圖／翻攝自夜市王YouTube）

美食競賽實境節目《夜市王》找來全台10家夜市參賽，共經歷三階段評選淘汰制，選出屬於台灣的「最強夜市」，播出後熱度居高不下，上周播出最新的第六集，主題為「海鮮料理大賽」，其中來自新北的樂華夜市推出月亮蝦餅應戰掀起話題，被發現先前以雞排出賽與此次海鮮美食竟來自同一店家，遭網上痛批「根本亂派」，最後樂華夜市以排行第五名無緣晉級，主委忍不住在現場惋惜落淚。對此，該店家透過社群作出回應，表示用心推出美食不愧對消費者，不知道到底做錯了什麼，樂華夜市在海鮮大賽推出月亮蝦餅對戰，豈料引來不少抨擊聲浪，該店家日前透過社群平台發聲，「我創業三年半了，說實話這一路沒有很簡單」，且強調堅持不用泡水硼砂蝦子、不用魚漿，「並不如你們想像的這麼簡單，我會繼續堅持下去，因為我相信用心最後會被人看到。」同時特別感謝評審泰國娘娘給了其第一名的分數，「整個節目結束時，我看到娘娘非常激動，一直鞠躬跟他感謝」，而娘娘邊點頭邊對店家老闆說：「我知道，因為你的誠懇我有感受到，你用心做的東西我有看到，所以我要給你這個名次。」一席話相當暖心。此外，先前樂華夜市店家選派爭議，如甜點派出梅花糕，雞排與海鮮是同品牌店家等，對此，同一店家就曾表示表示，論產品無愧對於樂華夜市，許多店家未能參加有各自的苦衷，「參加這種錄影節目也不是很輕鬆的事情，雞排那天早上6點開車出發，凌晨3點才到家，海鮮組中午開車出發，我天亮6點才到家」，該老闆也感嘆道，每一家用心做的美食都值得被看到，不知道做錯了什麼，「如果消費者永遠只在乎老店家，那麼願意用心的新店家，也撐不了多久。今天如果我的東西難吃，我相信管委會也不會把我們納入考量之中！」統整《夜市王》最新戰況，經過第二階段「甜點、牛肉、海鮮」三個主題廝殺後，累計前一階段分數加總的排名結果出爐，最後晉級決賽的名單在第六集產生，前四名的夜市依序為「南機場夜市（81分）」、「台中一中商圈（68分）」、「花蓮東大門夜市（65分）」及「高雄瑞豐夜市（56分）」，而被淘汰的名單則為「新北樂華夜市（53分）」、「台南花園夜市（53分）」以及「台北寧夏夜市（46分）」，往後戰情如何發展就讓我們繼續看下去！