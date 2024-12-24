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▲今(24)日平安夜(週二)至12月25日聖誕節(週三)，警方將於飲酒熱點及易肇事路段周邊列為經常路檢處所，希望降低酒駕事故，以確保用路人安全。（圖／高市交通大隊提供）

一年一度聖誕佳節到來，高市警局為遏止酒駕確保民眾平安過節，將動員17個分局、400多人次警力，在今(24)日平安夜(週二)至12月25日聖誕節(週三)，針對酒駕加強取締，同時以多點路檢棋盤式定點方式展開全市同步大執法，全力守護市民聖誕節免於酒駕危害，高市警局交通大隊長黃元民表示，平安回家才是給予家人最好的聖誕禮物。根據統計113年1月至11月發生酒後駕車肇事233件，較去年同期發生278件，減少45件(-16%)，且在高雄市市府團隊努力下，除加強取締並落實宣導工作，酒駕事故較去年同期有顯著下降。另外，相較於去年平安夜取締26件，今年警方除透過宣導外，更加強交通精準執法，於飲酒熱點及易肇事路段周邊列為經常路檢處所，亦編排機動巡邏警組於周圍梭巡，針對可疑車輛加強攔查，透過交叉流動式的圍堵作為，展現警方積極執法之決心外，更希望降低酒駕事故，以確保用路人安全，提供市民安心的交通環境。高雄市政府警察局交通警察大隊大隊長黃元民呼籲，市民飲用酒類飲料後，切勿心存僥倖駕駛車輛，高市警將強勢執法，確保市民大眾的交通安全，與其冒險酒駕，不如選擇安全出行方式，讓聖誕節充滿真正歡樂與平安，「快樂出行、平安回家」才是給予家人最好的聖誕禮物。