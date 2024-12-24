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立法院上周五在國民黨主導下，強行通過《公職人員選舉罷免法》、《財政收支劃分法》、《憲法訴訟法》，總統賴清德批藍白，沒收民主國家權力分立的原則，更是悖離民主國家人民作主的真諦。前立委郭正亮說，賴清德講最多的、最在意的是《財劃法》，因為少了3700多億元，以後無法再當散財童子。郭正亮在網路節目《亮話天下》上指出，《財劃法》三讀後，中央政府每年預算少了3753億，相當於總預算11%，這和2012年民進黨主張的《財劃法》修法版本差不多，當時總預算不到2兆，也是大約要分2000億至地方，也是約總預算1成。郭正亮說，賴清德談最多的是《財劃法》，但對《憲訴法》、《選罷法》的著墨不多，是因為如果中央政府有了這3700多億元，2026年選舉很好用，可以到處當「散財童子」，甚至還可以幫忙助選，少了這3700多億元，民進黨反而可能南高屏三縣市敗選。