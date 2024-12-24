我是廣告 請繼續往下閱讀

台中捷運「HoHoHo耶誕捷伴松竹好站」親子市集上週末圓滿落幕，共吸引上萬民眾到場參與，精彩的音樂表演、特色市集、手作活動及迪士尼卡通電影等活動，讓整個週末充滿歡樂與熱鬧的耶誕氛圍。中捷公司總經理朱來順表示，未來將持續在重要節日舉辦多元有趣節慶活動，打造松竹站成為民眾佳節必逛熱點。中捷公司統計，12月1日至20日捷運松竹站單站日均運量約3,066人次，而12月21日因舉辦耶誕親子活動，當站日運量達3,351人次較日均量成長約9.3%，顯現活動成功吸引旅客搭乘捷運前來參加，進一步帶動捷運運量成長。朱來順表示，這兩天的耶誕活動成功吸引上萬名市民與大小朋友到捷運松竹站，現場的特色市集也成為各個創意商家與民眾互動的好場所。中捷在耶誕週末精心規劃豐富有趣的親子活動，提供民眾溫馨、熱鬧且充滿歡樂的節慶體驗，在地學生及具創意表演者也有發揮的舞台，未來將持續舉辦應景節慶活動。