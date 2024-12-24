佐佐木朗希會面遊騎兵總管！日本23歲強投「令和怪物」佐佐木朗希，日前宣布透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟，近日則實地前往美國和有興趣的球隊洽談，結果猶如掀起一陣「佐佐木炫風」。根據大聯盟官網記者報導指出，德州遊騎兵總管Chris Young今（24）日證實，日前經會見佐佐木朗希，並且雙方相談甚歡，而這也代表佐佐木朗希一在一週內至少將會見5支球隊。
紐約2豪門率先出手 史上最慘球隊不落人後
日前根據媒體《紐約郵報》記者Jon Heyman以及Mark W. Sanchez的報導指出，台灣時間20日，紐約大都會隊就在洛杉磯會見了佐佐木朗希，成為第一支親自拜訪他的球隊，展現爭取延攬入隊的誠意；而另一豪門球隊，紐約洋基的總經理Brian Cashman也坦承，球隊已經受邀和佐佐木朗希面談，使得2支球隊在同日成為率先和佐佐木朗希碰面過的球隊。
陣中擁有2名日籍球星的芝加哥小熊，同樣向佐佐木朗希完成初步簡報，並預計本週將會進行面談；而讓外界相對訝異的，則是上季以121敗寫下史上最慘紀錄的芝加哥白襪，透過擔任羅德監督並培養出佐佐木的井口資仁，傳出同樣獲得會面機會。
大聯盟官網記者Kennedi Landry，在今日發文指出，遊騎兵總管Chris Young在受訪時證實，早已於上週在洛杉磯和佐佐木朗希完成會面，他表示：「我們度過了很愉快的見面時光，但我現在只能說到這裡。」成為繼洋基、大都會、小熊、白襪後，第5支已知和佐佐木朗希實際會面的球隊。
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日前根據媒體《紐約郵報》記者Jon Heyman以及Mark W. Sanchez的報導指出，台灣時間20日，紐約大都會隊就在洛杉磯會見了佐佐木朗希，成為第一支親自拜訪他的球隊，展現爭取延攬入隊的誠意；而另一豪門球隊，紐約洋基的總經理Brian Cashman也坦承，球隊已經受邀和佐佐木朗希面談，使得2支球隊在同日成為率先和佐佐木朗希碰面過的球隊。
陣中擁有2名日籍球星的芝加哥小熊，同樣向佐佐木朗希完成初步簡報，並預計本週將會進行面談；而讓外界相對訝異的，則是上季以121敗寫下史上最慘紀錄的芝加哥白襪，透過擔任羅德監督並培養出佐佐木的井口資仁，傳出同樣獲得會面機會。
大聯盟官網記者Kennedi Landry，在今日發文指出，遊騎兵總管Chris Young在受訪時證實，早已於上週在洛杉磯和佐佐木朗希完成會面，他表示：「我們度過了很愉快的見面時光，但我現在只能說到這裡。」成為繼洋基、大都會、小熊、白襪後，第5支已知和佐佐木朗希實際會面的球隊。