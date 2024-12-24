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佐佐木朗希會面遊騎兵總管！日本23歲強投「令和怪物」佐佐木朗希，日前宣布透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟，近日則實地前往美國和有興趣的球隊洽談，結果猶如掀起一陣「佐佐木炫風」。日前根據媒體《紐約郵報》記者Jon Heyman以及Mark W. Sanchez的報導指出，台灣時間20日，紐約大都會隊就在洛杉磯會見了佐佐木朗希，成為第一支親自拜訪他的球隊，展現爭取延攬入隊的誠意；陣中擁有2名日籍球星的芝加哥小熊，同樣向佐佐木朗希完成初步簡報，並預計本週將會進行面談；成為繼洋基、大都會、小熊、白襪後，第5支已知和佐佐木朗希實際會面的球隊。