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▲Sandoval生涯勝率不到3成，但對陣洋基先發4場就拿2勝。（圖／美聯社／達志影像）

▲Houck過去曾被稱作洋基殺手。（圖／美聯社／達志影像）

紅襪休賽季積極補強，稍早正式宣布以1年短約延攬前道奇王牌Walker Buehler，有鑑於Buehler剛在世界大賽上，以完美表現封鎖洋基，紅襪是否針對洋基補強的世仇話題再起。若攤開數據會發現有趣事實，紅襪近兩季補進的先發或牛棚投手，生涯對戰洋基成績都明顯好過於生涯成績。今年世界大賽上，Buehler先在第3戰扛先發，主投5局無失分，第5戰再登板救援，對洋基投出再見三振，粉碎洋基奪冠美夢。總計6局無失分、僅被敲出2支安打飆7K，世界大賽上完美封鎖洋基打線，獲得紅襪青睞，甘願獻上1年2105萬美元合約網羅Buehler。此外，紅襪日前送出百大新秀在內包裹，從白襪換得明星左投Garrett Crochet，生涯對洋基出賽3場皆未失分，被打擊率僅1成54；另名養傷中左投Patrick Sandoval生涯勝率不到3成，但對陣洋基先發4場拿2勝不說，防禦率也壓低到3.70，並在24.1局內送出26K，且洋基打線對戰Sandoval共計4戰中，打擊率僅有1成36，OPS是不及格的0.507。除了新加入的引援生涯對上洋基都有好表現之外，紅襪先發輪值要角Tanner Houck，生涯對陣洋基表現同樣可圈可點。Houck生涯至今5年都待在紅襪，為球隊貢獻24勝，防禦率3.55，過去與洋基有多達14場交手紀錄，其中包含9場先發，雖然戰績僅3勝3敗，但細看數據，Houck防禦率為優秀的2.38，53局投球內僅被敲出36支安打，並將對戰打擊率壓低到1成96，2023年單季面對洋基3場皆繳出好表現，曾被紅襪球迷稱作新一代「洋基殺手」。過去MLB各隊人員異動，多半會把同區競敵作為考慮依據，例如就算要出清好球員，也絕不會賣給同區對手等傳統，加上紅襪洋基世仇關係，紅襪在選才上，確實有可能把對戰洋基成績一併納入考量。然而對比紅襪把洋基視為眼中釘，奪冠失利的洋基，倒是把更多目光放在道奇身上，「貴圈真亂」情況，也不失為球迷看球一大樂趣。