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日本棒球傳奇鈴木一朗與「酷斯拉」松井秀喜近日在TBS人氣紀錄片節目《情熱大陸》上難得同框，兩人幽默互動成為話題焦點。不過，節目中松井秀喜因遲到12分鐘，引發鈴木一朗調侃式的嚴厲「訓話」，直接對著松井飆罵：「遲到是不是不想活了？混帳！」讓場面一陣尷尬。節目中，擔任紐約洋基總經理特別顧問的松井秀喜身穿米色外套、帶著歉意步入節目現場，卻因遲到12分鐘被早已抵達的鈴木一朗嚴肅質問：「你遲到是怎樣，想挨揍嗎？」松井隨即低頭道歉：「對不起，真的抱歉。」鈴木則進一步調侃：「喂，混帳，這是怎麼回事啊！」為緩和氣氛，松井特意準備了一瓶2001年產的高級紅酒作為見面禮，象徵鈴木一朗進入大聯盟的年份。一朗見狀露出笑容，隨即化解緊張氣氛：「這紅酒讓我很開心，算了，看在它的份上，這次就原諒你。」松井則自省：「讓鈴木一朗等人，實在不應該。」松井秀喜的「遲到習慣」早在讀賣巨人時期就頗有名氣，甚至每次遲到後總能有亮眼表現，成為一段趣聞。此外，鈴木還回憶起兩人高中時期的往事：松井於星稜高中二年級時參加鈴木所在的愛工大名電高中的邀請賽，比賽後松井搶先進入寄宿學校的大浴場，讓鈴木只能排在後頭。對此，松井解釋：「我是被邀請的客人嘛！」鈴木則笑著回應：「算了，誰叫你是客人，而且是松井秀喜。」