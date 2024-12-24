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▲榮獲金獎的大同福樂學堂日照中心計畫，以預應式風險管理方法為核心，實現了失智症長者走失案例降至零的目標。（圖／大同醫院提供）

▲大同醫院展現了國際接軌的決心與能力，導入人工智慧與大數據分析等先進科技，開發個人化治療方案並提升醫療效率。（圖／大同醫院提供）

▲大同醫院藥學科的智慧化創新管理亦屢獲殊榮，導入智能藥櫃與電子紙應用，顯著降低調劑錯誤率並提升工作效率，成為國內用藥安全與品質管理的標杆。（圖／大同醫院提供）

高雄市立大同醫院繼2023年榮獲「Newsweek全球最佳醫院」殊榮後，今年再度以卓越的表現榮獲NHQA國家醫療品質獎中創下全新里程碑，不僅成為高市唯一榮膺「區域級特優機構」的醫院，並以1金、2銀、1銅、5標章等16項獎項亮眼成績，在醫療品質及創新領域展現該院優異表現。作為高雄市民健康的守護者，大同醫院同仁始終堅持以卓越的醫療服務與社會責任為使命，致力於在全人照護、醫療創新及社區服務等領域發揮核心影響力。從硬體設施的升級到專業人才的精進，醫院始終秉持高標準與長遠規劃，推動多學科協作，將診療、康復與心理支持整合為全方位的溫暖服務，真正做到以病人需求為中心。在醫學創新方面，大同醫院導入人工智慧與大數據分析等先進科技，開發個人化治療方案並提升醫療效率。同時，透過智慧醫療平台的建設，醫院成功優化患者體驗，提升資源利用效率，展現了國際接軌的決心與能力，成為醫療數位轉型的典範。值得一提得是，這次榮獲金獎的大同福樂學堂日照中心計畫，聚焦於減少失智症長者走失風險，以預應式風險管理方法為核心，通過全面的訓練、家屬聯繫、資訊整合及走失演練，實現了失智症長者走失案例降至零的目標，家屬滿意度提升至100%，並締造了630天無走失紀錄的佳績。同時，藥學科的智慧化創新管理亦屢獲殊榮，導入智能藥櫃與電子紙應用，顯著降低調劑錯誤率並提升工作效率，成為國內用藥安全與品質管理的標杆。此外，大同醫院與緯創合作開發的Health365 APP，融合智能健康管理與環保永續理念，不僅鼓勵員工維持健康生活，還積極響應國際永續發展目標（SDGs），為職場打造智慧化、低碳化的健康新生活。大同醫院長郭昭宏表示，在榮耀的背後，非常感謝所有醫護同仁的付出，正是因為大家的專業、用心與堅持，才能屢獲佳績。郭昭宏強調，每一位同仁都是高醫體系最寶貴的資產，這份成就是大家共同用心努力的結果。