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▲Lisa在泰國曼谷陪伴大家跨年。（圖／翻攝自Lisa IG）

今年跨年活動即將來臨，泰國政府卯足全力拼觀光，不但從12月28日便開始放「五天元旦假期」，還在泰國各地展開精彩的跨年活動，國際巨星Lisa也將在曼谷暹羅天地(ICONSIAM)連唱三天，泰國觀光局預計國內外旅客將帶來620億泰銖（約新台幣595億元）的觀光收入。除了Lisa陪伴大家跨年，全球最大英熙娃娃已經降臨到泰國曼谷，並將展示至隔年的1月2日。《魷魚遊戲2》發動「英熙娃娃宣傳河上走秀」，一整艘大船載著一尊頭會轉動、眼睛有雷射燈光的巨型英熙娃娃，駛入湄南昭帕耶河，來回搜尋挑戰者，造型十分吸睛。這場河上宣傳秀除了完美複刻劇中恐怖氣氛，特別的地方是當船隻經過橋墩，英熙娃娃還會配合向後躺下來，讓船能順利繼續行駛。最後英熙娃娃會停泊在ICONSIAM碼頭，預計展示至2025/1/2止(跨年公休一日)。泰國觀光局估計將有156萬外國遊客到泰國跨年，比去年成長16%，將為泰國帶來逾450億泰銖（約431億台幣）的觀光收入，若加上在跨年5天長假出遊的441萬泰國民眾，整個跨年市場商機高達620億泰銖（約595億台幣）。泰國觀光局表示，泰國今年將免簽擴及93個國傢並簡化入境流程，加上最近開通往返中國、韓國、台灣、印度、北歐和法國的30條航線，都有助吸引外國遊客來泰國跨年。Netflix也看準泰國的跨年商機，在泰國曼谷進行全球陣仗最大的《魷魚遊戲2》宣傳活動，完整複製出高達2層樓高的英熙娃娃全身，並讓它站立於《魷魚遊戲2》專屬宣傳船隻，由數名穿著《魷魚遊戲》標誌性紅色制服的工作人員騎著水上摩托車護送，瞬間彷彿《魷魚遊戲》真實存在這個世界上，正在向全球民眾招募參加遊戲的志願者。