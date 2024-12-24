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美國職棒大聯盟（MLB）紐約洋基以1年1250萬美元（約合新台幣4.07億元）簽下Paul Goldschmidt，新賽季洋基打線將擁有4名曾經的MVP得主，其中包含Cody Bellinger、Giancarlo Stanton以及Aaron Judge，也是大聯盟史上第7隊，《MLB》官網也盤點過去陣中擁有4名MVP的球隊，其中又以今年的洛杉磯道奇最為成功。史上第一支集齊4名MVP的球隊是1978的辛辛那提紅人，1977年George Foster拿下國聯MVP後，與Pete Rose、Joe Morgan、Johnny Bench組成「4星連線」當年紅人恐怖的打線，也被球迷稱為「大紅機器（The Big Red Machine）」最終紅人在1978年拿下92勝62敗，以2.5場勝差在國聯西區排名第二，當時MLB的規定是只有分區冠軍球隊，能夠進入季後賽，當時只有4個分區，因此紅人無緣闖進季後賽。1982年加州天使（洛杉磯天使前身）陣中擁有Reggie Jackson、Rod Carew、Fred Lynn和Don Baylor等4名MVP，天使在該賽季拿下93勝69敗，以美聯西區之姿進軍聯盟冠軍戰，但最終以系列賽3：2不敵當時還身處美聯的密爾瓦基釀酒人，賽季結束後，Baylor成為自由球員加盟洋基，天使的MVP連線也宣告解散。1996年波士頓紅襪陣中也曾擁有過4名MVP，分別是Jose Canseco、Roger Clemens、Kevin Mitchell、Mo Vaughn，但紅襪的MVP連線並沒有為紅襪帶來好戰績，Mitchell當年因腿傷僅在紅襪出賽27場，季中就被交易至紅人，合計這4名球員僅一起打過5場比賽，且這5場比賽紅襪都以輸球作收。說到集齊4名MVP，道奇可以說是經驗最豐富的球隊，2021年道奇擁有Albert Pujols、Mookie Betts、Clayton Kershaw、Bellinger，但道奇最終在國聯冠軍戰以2：4不敵亞特蘭大勇士，2022年，道奇將Pujols換成了Freddie Freeman，並在例行賽打出隊史最多的111勝，但在國聯分區系列賽不敵教士遭淘汰。2023年Bellinger加盟小熊，道奇僅剩3名MVP，2024年道奇簽下大谷翔平，再度組成「4星連線」最終大谷繳出54轟、59盜的成績，幫助道奇闖進世界大賽，世界大賽中Freeman繳出20個打數6支安打，其中4支為全壘打以及1支三壘安打，打擊率高達3成，一共打下12分打點，幫助道奇捧起隊史第8座世界大賽冠軍。