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台股ETF受益人數再創新高，總人數續高來到1025萬8502人，觀察今年以來人氣最高的前10大台股ETF，有6檔在近一週的受益人數同步創高，其中有3檔為台股高息ETF。近期大盤走勢起起伏伏，上周大跌2.22%，本週一（23日）終場大漲近600點，今（24）日早盤續揚逾百點。台股ETF投資人熱情不減，先前回檔之際，台股ETF受益人數再度創高，66檔台股ETF受益人最新一周增加3萬7521人，總人數續高來到1025萬8502人；統計今年以來66檔台股ETF受益人總共增加418.7萬人。今年台股ETF中，增加最多受益人前10名依序為，元大台灣價值高息（00940）、台灣精選高息ETF（00919）、國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929）、富邦台50（006208）、元大高股息（0056）、統一台灣高息動能（00939）、元大台灣高息低波（00713）、元大台灣50（0050）、國泰台灣5G＋（00881）。進一步觀察前十大台股ETF受益人數同步創新高的有6檔，包括00919今年來增加61.5萬人最多，其他5檔分別為00878、006208、0056、00713、0050。整體來看，包括00878、00919、0056具穩定配息的台股高息ETF，仍是相對受到投資人喜愛的族群。市場法人表示，上週00919第7次除息0.72元，目前仍呈現貼息，不過從受益人數、交易量來看，搶在除息後甜甜價進場的人為數不少。群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期。展望2025年，對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商，唯獨在川普2.0下強大灰犀牛態勢中，資產配置需靈活調整。中長線而言，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法。