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▲高雄英迪格8周年慶推優惠，若是入住「單臥套房｜特大床帶起居室及用餐區｜公園景觀」房型，將可獲圖中價格1萬8千元的「豪華精品房｜特大床｜獨立浴缸｜公園景觀」平日住宿券一張。（圖／高雄英迪格酒店提供）

▲高雄英迪格酒店還推出「INtopia寵物友善住房專案」，即日起至12月31日，凡預訂寵物房型即可以七折優惠加購慶生專案。（圖／高雄英迪格提供）

▲高雄日航酒店則於12月31日推出限量「跨年住房專案」，專案每晚9,800元起，包含正宗精緻的日式「元日」（がんじつ）早餐。（圖／高雄日航酒店提供）

高雄中央公園英迪格酒店隸屬IHG洲際酒店集團，標榜精品設計之品牌定位、及高雄首家國際級酒店，今(2024)年將迎來八周年，限時快閃推出「客房買一送一」、「一泊一食專案加贈寵物鮮食餐」，及「萌寵同慶加碼生日專案享七折」等優惠，若是選擇2025年1月1日起續住第二晚(含)以上，享無限暢享雙倍積分，優惠活動到2024年12月31日。此次高雄中央公園英迪格酒店歡應週年，最殺優惠為「單臥套房｜特大床帶起居室及用餐區｜公園景觀」房型擁有30坪超大空間，原價為3萬2千多元，記者實際上官網查詢，，約是3.1折優惠。至於「豪華精品房｜特大床｜獨立浴缸｜公園景觀」平日住宿券，另外，隨房還會另外加送2,000積分；2025年1月1日起續住第二晚(含)以上，即加碼IHG優悅會會員點數額外雙倍回饋，第二晚後續之每晚住宿可不限次數無限暢享，住宿券優惠不得合併使用。高雄英迪格酒店還推出「INtopia寵物友善住房專案」，即日起至12月31日，凡預訂寵物房型即可以七折優惠加購慶生專案，享萌寵專屬慶生糕點、客房主題佈置及慶生合影相片組，平日更可視房況免費升等房型；若預訂一泊一食豪華精品房以上寵物房型，專案除提供由星級主廚操刀之Craft咖啡廳人氣組合晚餐，另外加贈寵物鮮食餐乙份，即日起至2月28日入住，高雄英迪格酒店邀請您和您的毛孩在友善空間一同入席享用！專案亦可合併IHG優悅會會員無限暢享雙倍積分優惠活動使用。高雄日航酒店則於12月31日推出限量「跨年住房專案」，專案每晚9,800元起，包含正宗精緻的日式「元日」（がんじつ）早餐，讓您在傳統日式美味中迎接嶄新一天。此外，入住賓客可享參與酒店精心策劃的元旦「鏡開儀式」（かがみびらき）以及充滿趣味與文化意義的搗麻糬體驗，以傳統日式文化結合現代城市風情，在城市中心感受優雅的日式年味，體驗日本新年獨有的儀式與文化。