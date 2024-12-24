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▲「四叉貓」踢爆陳宥丞出庭時佩戴具有錄影、拍照功能的Meta智慧眼鏡。（圖／翻攝四叉貓臉書）

民眾黨北市議員陳宥丞因涉發送黨主席柯文哲競選小物折扣碼抽佣，上週五以證人身分接受檢調約談，不料，近日被網紅「四叉貓」揪出，陳宥丞當天配戴並非一般眼鏡，而是「Meta x Ray-Ban雷朋智慧眼鏡」，該款眼鏡可第一視角錄影、拍照、聽音樂，在去年底推出時吸引科技圈、影片創作者搶買，至於是否能進行「秘錄」也曾經買過同款眼鏡的科技YouTuber Tim哥認為「有點難」陳宥丞被網紅「四叉貓」踢爆出庭配戴具有錄影、拍照等功能的Meta智慧眼鏡，陳宥丞澄清，僅在離開北檢接受媒體訪問時才戴上，應訊過程均未佩戴該眼鏡，並強調「過程中，檢調方現場都有錄音錄影，可證明應訊過程中並無使用」，他還強調，該眼鏡啟動錄影功能時，會有明顯的指示燈閃爍，無法偷偷使用，更不存在侵犯隱私的可能。Meta x Ray-Ban 雷朋智慧眼鏡是由 Meta 與 Ray-Ban 合作推出的智慧穿戴產品，具有隱藏式攝影鏡頭，內建錄影功能，但最多只可以拍攝3分鐘，透過觸控鏡腳就能啟動錄影、拍照，拍出的影像會同步傳到App上，如果沒有錄影功能用來聽音樂也是方便，還可支援Facebook Live 直播。至於是否能進行「秘錄」而不被他人察覺？也曾經買過同款眼鏡的Tim哥認為「有點難」，因為在錄影的時候會出現很明顯的閃爍燈，被拍攝的人應該都會察覺到，且只能拍攝3分鐘就會自動停止，至於拍照的部分，是用超廣角鏡頭，較遠的畫面可能也不夠清晰。目前台灣尚未販售，需要從國外購買，售價大約12000~15000元台幣之間。法律專家指出，一般進入偵查庭時，攜帶電子設備如手機需保持靜音，最好關機，且嚴禁錄音錄影。如未經允許錄音或錄影，可能觸犯《刑法》第315條之1第2款，涉及無故竊錄他人非公開活動、談話等，最高可處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。意味著可以帶科技產品是可以帶進去偵查庭，但不能使用，至於陳宥丞有沒有使用，據了解，台北地檢署已簽分「他」字案，將陳宥丞列為妨害秘密罪被告，進一步釐清是否涉及違法行為。