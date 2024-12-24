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▲軍備局205廠研製T112步槍。（圖／記者呂炯昌攝）

國軍現役T91步槍服役迄今已超過19年，為提高射擊精度、強化快速射擊能力，陸軍與憲兵將從明（2025）年度起，分5個年度總計編列81億元總預算，分別採購步槍、雷射模組及其他附屬套件。中科院研製的「輕兵器射擊訓練模擬器」，已具備擴充槍種功能，未來T112步槍開發完成後，可與現行步槍交替使用，搭配步槍倍率瞄準鏡讓菜鳥射擊也能「滿靶」。國防部今（24）日邀請媒體參訪中科院航研所，展示模擬系列研發成果，展示裝備包括城鎮戰鬥場景VR系統、無人機飛行模擬器VR系統、鐵道駕駛VR系統、輕兵器射擊訓練模擬器、飛行駕駛體驗平台、機動型無人機飛模擬器、無人機AI情資中心、通用型飛行模擬驗證平台等。其中，輕兵器射擊訓練模擬器視空間提供1至12靶席，可依需求彈性調整，模擬槍仿國軍現行步槍製作，提供與真實槍枝相同之機械歸零瞄準及校正方式，並具有後座力反應，視效場景比照標準靶場製作，提供包括25公尺、75公尺、175公尺，以及300公尺之歸零與基本射擊。目前輕兵器射擊訓練模擬器仍使用T91步槍進行模擬訓練，中科院指出，未來T112步槍開發完成後，可與現行步槍交替使用，未來會朝多槍型、模組化、機動車廂型發展，以符合多用途訓練需求。今年7月，立院外交及國防委員會立委參訪軍備局205廠，並體驗射擊新式國造T112步槍。民眾黨立委林憶君指出，在光學瞄具的輔助下竟打出滿靶，相較現役T91步槍，XT112步槍有效射程從400公尺提高至600公尺，符合現代戰場型態演變，但若要發揮XT112長距離精準射擊的潛力，還需搭配多倍率瞄準鏡；若戰場在城鎮地區，雙方士兵將比較誰能先快速瞄準目標，而內紅點瞄具比起現有的機械式覘孔，能大幅提升士兵瞄準速度。國防部18日審查軍備局預算時，國民黨立委徐巧芯提案凍結T112步槍預算，她希望確認國軍與國軍步槍瞄準配件數量要一致，另外要求軍備局回答以色列公司寄出的存證信函，稱T112步槍專利有問題，裝彈器規格、藍圖涉嫌抄襲，希望軍備局能夠說明。