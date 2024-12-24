台北市警局文山一分局偵查隊長遭爆逼績效、內部管理不當，引發大批刑警退休、調職，北市警察局及北市刑大已介入調查，文山一分局也說明，機關重視同仁權益與友善工作環境，若有霸凌情事或申訴，一定依規定嚴查，絕不會坐視不管。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，文山一分局偵查隊從今年8月下旬至今，陸續有3位同仁申請退休、調動，昨天傳出有7位同仁在晚間提出調動、退休報告，疑似與隊長催績效、高壓管理管理有關，甚至疑似用言語霸凌同仁，讓同仁苦不堪言。

文山一分局說明，目前僅2人申請退休，陞職小隊長2人，平調存記1人，沒有外傳10名刑警調動。文山一分局也指出，隊長接任後欲強化偵查動能之一系列改善勤務措施與內部管理事宜，目前尚無具體事實或待證內容。機關重視同仁權益與友善工作環境，倘有霸凌情事或申訴，一定依規定嚴查，絕不會坐視不管；另幹部的領導亦應注意同仁的感受，良好的溝通與協調，一起為治安工作打拼。

65歲男下雨天騎車返家！離家只500m突倒地身亡　命喪紗帽山

靜宜助理教授一氧化碳中毒亡！台大博士、斐陶斐會員高學歷背景曝

汐止4機車撞一團！女騎士腦出血意識模糊、男騎士雙腳變形送醫

高速闖紅燈撞飛外送員！肇事駕駛再連撞3車　下秒竟棄車逃逸　

關鍵字