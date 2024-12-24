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台北市警局文山一分局偵查隊長遭爆逼績效、內部管理不當，引發大批刑警退休、調職，北市警察局及北市刑大已介入調查，文山一分局也說明，機關重視同仁權益與友善工作環境，若有霸凌情事或申訴，一定依規定嚴查，絕不會坐視不管。據了解，文山一分局偵查隊從今年8月下旬至今，陸續有3位同仁申請退休、調動，昨天傳出有7位同仁在晚間提出調動、退休報告，疑似與隊長催績效、高壓管理管理有關，甚至疑似用言語霸凌同仁，讓同仁苦不堪言。文山一分局說明，目前僅2人申請退休，陞職小隊長2人，平調存記1人，沒有外傳10名刑警調動。文山一分局也指出，隊長接任後欲強化偵查動能之一系列改善勤務措施與內部管理事宜，目前尚無具體事實或待證內容。機關重視同仁權益與友善工作環境，倘有霸凌情事或申訴，一定依規定嚴查，絕不會坐視不管；另幹部的領導亦應注意同仁的感受，良好的溝通與協調，一起為治安工作打拼。