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NBA聖誕大戰自1947年、也就是NBA創辦第二年起，便成為每年備受矚目的傳統盛會，當世代最受歡迎球星都會在這晚出賽獻技，這項傳統如今已延續77年之久。回顧歷年聖誕大戰近380場比賽中，僅有一位球員曾經力壓群星，達成單場60分偉大壯舉，那個人就是80年代聯盟巨星Bernard King。1984年聖誕大戰，尼克與籃網上演紐約德比戰，King全場出賽41分鐘，攻下60分、7籃板與4助攻，不僅刷新個人單場最高得分紀錄，更成為史上第一位、也是至今唯一一位在聖誕大戰攻下60分的球星，其次是Chamberlain在1961年寫下的59分，此外Rick Barry也曾在1966年寫下50分紀錄。不僅是這場載入史冊的經典戰役，回顧King的傳奇生涯，起伏跌宕同樣宛如一場電影。出生於1956年12月4日的King，於1977年NBA選秀會上，被紐澤西籃網（布魯克林籃網前身）以首輪第7順位選中，正式展開NBA生涯。由於從小受到父母施暴，學生時期遭受種族歧視與霸凌，導致年輕時期初入聯盟的King性格扭曲，甚至在生涯第3年就因為酗酒被球隊放棄，將其轉賣到勇士，所幸King從低谷走出，於1981-1982年球季以場均23.2分、5.9籃板與3.6助攻，生涯首度入選明星賽。隔年King披上紐約尼克戰袍，生涯逐步邁入成熟，效力尼克4年間2度入選明星賽，尤其1984-1985年球季，打出生涯最瘋狂表現。該年球季，King例行賽以32.9分、5.8籃板、3.7助攻與1.3抄截，拿下該年聯盟得分王、入選年度第一隊，包含在該年聖誕大戰中，瘋狂攻下60分，以及面對馬刺、小牛比賽中，連續兩場攻下超過50分，讓他受封「紐約之王」名號。來到季後賽場上，King同樣萬夫莫敵，面對活塞招牌的鐵血防守，King場均砍下42.6分，其中包括系列賽最後4場連續攻下超過40分，帶領尼克以3比2淘汰強敵。除了成為80年代最具代表性的得分機器，對於整個NBA歷史來說，King還有一項指標性意義。1985年3月23號，29歲的King率隊面對堪薩斯城國王時，遭逢右膝前十字韌帶撕裂傷，在當時醫療技術尚不發達的時代，這個傷勢等同宣告職業生涯提前結束，但2年後King成功重返NBA，並找回昔日身手，成為第一位在該傷勢中康復回歸賽場的球星，King的經歷無疑對全聯盟有著象徵性的正面義含，只要夠努力，就有機會戰勝這個嚴重傷勢。「動手術的時候，三位醫生告訴我，我永遠無法打球了，而且光是走路就很困難。」 King回憶道，「但我是這樣想的，我有毅力每天堅持一周6天、每天5個小時的治療，我堅持了兩年，一步一步地攀登這座高山，而我回來了。這是我回想我職業生涯的時候最欣慰的時刻。」退休後，King當過球評、開了公司也做過球隊顧問。並於1993年正式入選名人堂，有趣的是，儘管King擁有傳奇般的職業生涯，但據他透露，妻子與女兒其實對此並不太在意。「我們從不回憶我的職業生涯，那不是我們生活中會關心的事。」King說道，「他們更常跟我說的話是『你什麼時候去倒垃圾？』或是『你什麼時候幫我寫作業？』，就像一般人的家庭生活一樣。」儘管笑說現在已回歸平凡，遠離籃球，但King時不時依舊會懷念那些年的美好。每當談起NBA歷史最高效得分手，人們會提起King的名字，又或是每年NBA聖誕大戰時，紐約之王的60分瘋狂之夜，已經永遠成為傳奇。