我是廣告 請繼續往下閱讀

美國即將迎來耶誕假期，四大指數昨（23）日全數走高，費半指數上漲逾3%，台積電ADR飆漲逾5%，因此激勵台北股市今（24）日開盤上漲156.2點、來到23260.74點，最高一度來到23326.24點，不過盤中出現賣壓，午盤漲點收斂至23209.31點，上漲104.77點或0.45%。大盤開高震盪，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.27點、來到254.45點，最高一度來到257.45點，不過午盤也同樣漲幅收斂，上漲1.83點或0.72%，來到256.01點。今日午盤個股成交量排行榜前五名：泰金寶-DR、聯電、昆盈、陽明、佳能；午盤個股成交值排行榜前五名：台積電、上銀、大銀微系統、世芯-KY、長榮。權值股全數走高，權王台積電開盤上漲15元、來到1095元，續勢挑戰1100元歷史新高，不過隨後遇到獲利了結賣壓，午盤上漲5元或0.46%，來到1085元；鴻海開盤上漲2元、來到187.5元，也是今日最高點，午盤上漲1元或0.54%，來到186.5元；聯發科開盤上漲20元、來到1430元，隨後開始走低，最低來到1415元，不過午盤有買單挹注，上漲15元或1.06%，來到1425元。