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日本棒球傳奇鈴木一朗最近分享了一段令球迷津津樂道的趣事。一朗在MBS/TBS節目《情熱大陸》中透露，自己曾夢到用「筷子打擊」的情境，為自己的「朗神傳說」再添一筆。在節目中，51歲的鈴木一朗與50歲的松井秀喜進行了一場輕鬆幽默的對談。鈴木一朗提到：「我夢到過用筷子打擊好幾次。」他形容夢境中自己拿著筷子打擊，並模仿了動作，引發松井大笑：「真想看看這個畫面呢！」鈴木一朗還表示：「雖然沒夢過用牙籤，但用筷子擊球在現實中根本不可能吧！可是夢裡真的準備這麼做，就像這樣。」在對話中，鈴木一朗也問松井：「你現在的夢和現役時期有改變嗎？」松井秀喜坦言：「還是會夢到棒球，甚至夢到高中時期的比賽。」鈴木一朗幽默回應：「是不是夢到第六次被敬遠的場景？」松井秀喜在星稜高中甲子園比賽曾被連續5次敬遠，至今仍令球迷津津樂道，松井表示：「但有時候還是會夢到預賽輸球，或者自己表現不佳的畫面。」