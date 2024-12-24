我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院今（24）日行使大法官同意權投票，包括正副院長以及5名大法官共7名被提名人，國民黨團決議全部封殺。至於綠白，隨著開票進行，確定民眾黨唯一支持劉靜怡，但民進黨卻唯一反對劉靜怡。劉靜怡即使獲民眾黨同意，但反而遭綠委封殺。此次大法官被提名人包括，正副院長被提名人張文貞、姚立明；政大法律系教授何賴傑、成大法律系教授陳運財、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、中研院法律學研究所研究員廖福特、台大國發所教授劉靜怡。劉靜怡大砲性格明顯，常在個人臉書針貶時政，包括多次質疑前總統蔡英文博士論文，認為不應放在國家圖書館「台灣博碩論文知識加值系統」，對於台大國發所前教授陳明通與新竹市前市長林智堅鬧出的「論文門」也相當不滿。他也曾批評前瞻基礎建設預算，疫情時批評當時的衛福部長陳時中。民進黨立委王義川曾說，可以用手機基地台訊號掌握人流，劉靜怡也批評「蠢到爆」，劉靜怡接受立法院提名審查時也直言，這是他的真心話。他也反對死刑，支持台灣應走向沒有死刑的國家。