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立法院會今（24）日進行大法官人事同意權案投票，國民黨表態全數封殺，儘管民眾黨團一致決議同意劉靜怡，但民進黨團唯一反對劉靜怡，等同總統賴清德提名的7人都無法過關。對此，國民黨團總召傅崐萁直言，「今天投票的結果，就是對賴清德不信任案的投票」，並喊話開國是會議，大家好好坐下來協商。立法院會上午行使司法院大法官人事同意權案記名投票表決，人選名單包括司法院長被提名人張文貞、司法院副院長被提名人姚立明，還有大法官被提名人何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特、劉靜怡等7人。稍早進入開票階段，民眾黨團確實如預估，僅放行黨團總召黃國昌好友劉靜怡，但綠委全數對劉投下不同意票，等同總統賴清德提名的7人都無法過關。傅崐萁稍早提及，在大法官正式否定國會聽證、調查權後，造成台灣成為21世紀民主之恥，大法官依舊在憲法法庭上限縮閹割、限縮國會立法權，也就是閹割全民共同監督政府腐敗跡象。傅崐萁說，今天是大法官行使同意權，賴清德提名7位中，在自己和民進黨團總召柯建銘、民眾黨團總召黃國昌同心協力下，把賴清德提名7位全部封殺，「表示大家一致認為這7位都不適任」。傅崐萁也再次對柯建銘道德勇氣讚賞，他提到，敢於對抗賴清德，以民為本，不適當的人就要封殺，今天朝野同心，一起封殺賴清德提名的大法官。傅崐萁認為，今天國會做出的結果，形同對賴清德總統的不信任案投票，賴清德提名的7位大法官全數遭到封殺，希望重新提名的時，起碼要學前總統陳水扁，雖然貪腐，但也知道要尊重朝野，大家一起協商、集思廣益，推舉更為適當、為全民都接受的大法官。傅崐萁喊話，希望重新提名時，人選是以民為本、尊重國會，大家好好坐下來協商，開國是會議，把所有國家未來發展方向，唯有大家同心，對大家才是好事，重申「今天投票的結果，就是對你（賴清德）不信任案的投票」。