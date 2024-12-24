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福爾摩沙夢想家球團今(24)日正式宣布簽下新洋將，現年31歲、身高203公分的班尼特（Anthony Bennett）回歸台灣籃壇。班尼特畢業於美國NCAA內華達大學拉斯維加斯分校(University of Nevada Las Vegas)，大學期間場均16.1分、8.2籃板，不僅具備身材優勢，擁有優異的個人進攻能力，內外線兼具，彈性和爆發力佳。曾在NBA效力過克里夫蘭騎士、明尼蘇達灰狼、多倫多暴龍和布魯克林籃網。並在2022-23賽季於PLG新竹街口攻城獅(現TPBL新竹御嵿攻城獅)，貢獻22.6分、12.2籃板、2.9助攻，外線命中率33%，場上表現十分出色。班尼特在台灣職籃的實戰經驗，將有助於快速融入夢想家體系，提升球隊的洋將輪值深度與戰術多樣性。他的加入不僅強化攻防實力，還能有效協助球隊在密集賽程中維持穩定戰力。班尼特今早抵達台灣，將隨隊展開訓練，全力備戰賽季。夢想家總經理韓駿鎧表示：「大家之前也看過班尼特的好表現，非常期待他與球隊的磨合後，能帶來不一樣的化學變化，進一步提升球隊的戰力。」班尼特也表示：「很開心能夠再次回到台灣打球，我會盡快融入夢想家體系，能夠帶給球迷更多精彩的比賽。」