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民眾黨主席柯文哲起訴在即，前立委蔡壁如也宣布參選中央委員要重返權力核心，主張改革，但消息一出，黨內紛紛傳出反對、唱衰聲浪。對此，民眾黨基隆黨部安樂區前主任劉韋巡表示，蔡壁如回歸將化身「標靶藥物」，將黨內不適任的「癌細胞」全部殺光，這就是他們害怕蔡壁如的原因。劉韋巡分析，蔡壁如宣布參選中央委員，對於癌症末期、瀕臨瓦解的民眾黨而言，就像是宣布要化療一樣。現在黨高層為什麼害怕蔡壁如回歸？主要原因就是害怕黨內會出現一場「腥風血雨」的革命。因為蔡壁如就像「標靶藥物」，會將黨內不適任的「癌細胞」殺光。「至於誰不適任，就歡迎大家對號入座囉！」劉韋巡認為，立委黃國昌不太可能在此刻參選黨主席，畢竟「小黨關燈人」的標籤不是太好聽。他更透露，現在黨內還有人寧願推前立委賴香伶出來選黨主席，「聽起來就真的荒謬」。劉解釋，不是賴香伶不適任，而是到底為何這些人這麼怕蔡壁如？