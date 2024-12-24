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▲陳慕義加入八點檔《好運來》拍攝。（圖／記者吳翊緁攝）

▲藍葦華（左起）、謝瓊煖和陳慕義現在都在拍八點檔，抽空參加首播記者會。（圖／記者吳翊緁攝）

陳慕義、藍葦華和謝瓊煖今（24）日出席《好運來》首播記者會，陳慕義去年以《老狐狸》獲得金馬男配，但因為台獨立場一年沒戲演，他不爽開嗆金馬獎，還說請得獎者頒獎是金馬獎的慣例，點名吳慷仁「我們到底要不要去頒獎」。結果吳慷仁受邀，陳慕義今罵他「猴死囝仔」，有受邀也不講一下。今年11月，陳慕義開嗆金馬獎，還提到不知道有沒有要邀請他和吳慷仁頒獎，結果最後吳慷仁出席，他沒出席，陳慕義說，「至於現在加入八點檔，會不會沒時間拍電影？陳慕義表示有一兩部電影在看，不會因為拍八點檔就不拍其他戲，像是學生製片他也每年都會參與，「這跟賺錢無關，我自己覺得要陪小朋友一起畢業，歡迎他們進入這個產業。」陳慕義不笑的時候看起來很嚴肅，連藍葦華都怕，有次何豪傑想找他合照，結果當時陳慕義正在思考柯文哲的案子，臉色凝重，害何豪傑縮回去，姑且作罷。雖然在工作上嚴肅，但陳慕義私下是女兒傻瓜，家裡有白板，和2位女兒都會在上面填行程，每個禮拜都會約和女兒一起喝酒談心，再把對話寫下來，練習寫劇本，陳慕義表示不會干涉女兒感情，語出驚人，「可能是在演藝圈的關係，憑良心講，真的不知道誰跟誰睡過啦，搞到30歲不結婚也戀愛很奇怪，沒什麼好問的。」陳慕義以前常喝酒，原本想戒酒，但女兒跟他說這樣太可憐了，不如就一起喝，陳慕義感嘆，「她們如果都不結婚陪我也滿好的，我這兩個女兒會不會愚蠢到都不交往，把時間花來陪我啊？但我又不敢問。」將在今天聖誕夜首播的民視八點檔大戲《好運來》未演先轟動，精彩的試片內容也深受觀眾期待，藍葦華表示看完真的覺得好感動，雖然跟其他人還沒對到戲，但透過昨天的試片帶發現每一位都太努力了！謝瓊暖則說看到侯怡君滾山坡撞到樹，發現「演員的人生走馬燈」都浮現。陳慕義則透露現階段都跟童星對戲比較多，覺得這一位童星蕭晴曦真的很棒，很有天分而且能夠把自己的部份Hold住，這是很不容易的事情。