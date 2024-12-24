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藍白兩黨強行三讀通過《財劃法》修正案引起爭議，高雄市長陳其邁今(24)日證實國民黨智庫執行長柯志恩11日曾透露財劃法修正案這會期「不會通過」，沒想到前天立法院院會一口氣出現4個版本、沒討論就過關。陳其邁認為，這是「失信於我」。他覺得非常的遺憾。陳其邁也期盼立院能夠主動提出復議，就整個案來做討論。對此，柯志恩表示，財劃法何時通過，都是黨的最高層決定期程，且立院情勢瞬息萬變，大家一直希望朝野能夠有更多協商討論空間，但沒想到上周四晚上，民進黨立院黨團，突然衝進議場鎖門，拉高衝突態勢，導致情勢完全脫離大家希望看到的局面。陳其邁也指出，高雄市在這一次是增加245億，增加了49%，台北市則是增加了416億，增加59.8%，但416億是比原來首都加給的3%約246億還要多將近兩倍以上，假如大家當時覺得首都3%不合理，柯志恩當時也說3%不合理，結果3%、246億不合理，結果增加到416億，這豈不是更不合理嗎？陳其邁認為，如果就如同柯志恩所提到那還有大家討論的餘地，行政院或者是地方政府，當然就會有更多時間來表達意見，他也去了台北，在立法院想要參與討論，卻沒有表達意見的機會。本以為明年還能討論，卻不曉得什麼原因介入？ 馬上急著通過？陳其邁強調，個人事小，但是城市的發展是很重要，所以他覺得立法院，其實也還有補救的機會，假如立法院能夠主動提出覆議，就整個案來做討論，當然是一個很好的事情。更何況，國民黨在立法院是人數最多的一個政黨，他如果能夠拋棄黨派的分歧，在地方的一個發展有更好的一個版本來做討論，那為什麼不這樣做呢？至於，輕軌的預算被國民黨提案凍結，陳其邁則希望國會能理解，其實這些重大建設，對地方來講都非常需要而且迫切，希望能夠多支持地方的建設，他有請立委李昆澤在交通委員會能夠跟這一個提案的立委，能夠好好的來做協商，能夠保住對於高雄建設計畫的這個額度。