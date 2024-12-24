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立法院今（24）日行使大法官人事同意權投票，其中被提名人劉靜怡獲民眾黨團8票支持，但因綠委全部不同意，7位被提名人最後全數未過關。對此，民眾黨團表示，總統賴清德所提名的大法官被提名人，竟有多位被自己的立委否決，「可見賴清德與民進黨不只癱瘓立法院、也正在癱瘓憲法法庭」。民眾黨團表示，黨團投票依據不因個人意識形態，而是針對被提名人是否具有足夠道德勇氣，能不分黨派、勇敢批判掌權者違法失職行為，不屈從於當道。以及是否充分尊重國會的立法權限，支持立法院立法形成的空間跟自由，同時支持國會改革的方向。黨團指出，劉靜怡回答民眾黨團問卷時，展現出充分法學素養與對憲法尊重。包括是否贊同113年憲判字第9號國會改革案判決之結論及理由？哪部分贊同？哪部分反對？請具體說明您的見解與論述基礎這一題，劉靜怡答覆：「被提名人認為這個判決所涉及的論述，尤其是國會調查權部分，可以更加嚴謹，也是未來可能的發展空間」。黨團認為，劉靜怡被提名後仍勇於針對議題表態，展現超出黨派的態度，較姚立明、廖福特等人更具被提名資格，但民進黨立委投得下姚立明，卻對劉靜怡投下反對，恐怕就是因為她明確表態國會改革釋憲結果「有進步空間」，才會慘遭黨意封殺，「此結果更是民進黨立委對賴清德提名的不信任投票。」