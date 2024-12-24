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TBS於12月22日和23日播出了《情熱大陸》節目特輯，聚焦現任西雅圖水手隊董事長特別助理兼指導員的鈴木一朗。在節目中，鈴木一朗談到他日常的早餐是「吐司和玉米濃湯」，也特別指出最愛的玉米濃湯的品牌是「あさくま」餐飲公司的產品。「あさくま」是一家創立於1948年的餐飲公司，起源於鈴木一朗的家鄉愛知縣。目前主要在東海地區經營牛排餐廳「あさくま」。該店的玉米濃湯提供無限暢飲服務，鈴木一朗表示：「因為從小喝到大，現在依然覺得很好喝。」對此，「あさくま」官方社群帳號立即做出反應，發文表示：「鈴木一朗先生！感謝您飲用我們的玉米濃湯！在我們的餐廳都可以喝到哦！」隨後透露，其公司線上商店也銷售玉米濃湯，但因為訂單大量湧入，目前訂單預計要等到明年才能發貨。官方提醒顧客：「請諒解。」鈴木一朗在12月23日播出的《情熱大陸》特輯後篇中，與現任紐約洋基隊總經理特別顧問松井秀喜（50歲）進行對談，期間透露：「我夢到自己用免洗筷子打球的情景出現過很多次。」在對談中，51歲的鈴木一朗問50歲的松井：「你夢境的內容和現役時期相比，有改變嗎？」松井回答：「我現在還是會夢到和棒球有關的事情。」鈴木一朗點頭附和：「對，我也會。」松井進一步表示：「我還會夢到高中時期的事情。」鈴木一朗隨即提起松井高中時的名場面：「是有關第六次被故意四壞保送的那個故事嗎？」提到松井在星稜高中時期，於夏季甲子園比賽中五次連續被敬遠的事件。松井回應：「那個挺有趣的。我還會夢到預賽輸掉的場面，或是自己打不出表現而導致輸球。」他還提到職業生涯中曾兩次遭遇頭部觸身球的經歷：「夢到球要打到頭時，我會大喊『啊！』然後在球接近的瞬間閃避，結果就醒來了。」聽完這些故事，鈴木一朗補充說：「我有很多次夢到自己必須用一次性筷子打球。雖然沒有用過牙籤，但一次性筷子真的不可能打中啊。夢裡我真的就那樣拿著筷子擺好打擊姿勢。」他還模仿了一次自己的夢中姿態，引得松井大笑：「這畫面我好想看看。」兩人以輕鬆幽默的夢境話題結束了這場對談。