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魔術今天在主場迎戰塞爾提克，第四節雙方爆發衝突，裁判給出判決後，魔術Goga Bitadze還笑看著對手並比出「讚」支持裁判判決，結果沒想到小丑竟是自己，因為被驅逐出場的是他，而不是和他推擠的綠衫軍中鋒「波神」Kristaps Porziņģis，Bitadze還慌忙地向身旁隊友確認才走出場。衝突發生在第四節剩下3分多鐘，Porziņģis和魔術後衛Jalen Suggs發生口角爭執，在旁的Bitadze捍衛隊友推開Porziņģis，引發這次推擠。而透過回放，Bitadze出現鎖喉動作，可能就是讓Porziņģis大爆氣的原因。隨後裁判檢視回放畫面，吹判Bitadze驅逐出場，Bitadze當下還以為是對手被趕出場，拍手並高舉右手比「讚」說再見，直到隊友提醒他，他還一臉沒搞清楚狀況的樣子，確認再三才走出場。不過Bitadze離場後沒有影響魔術戰局，終場以108：104擊敗塞爾提克，Tristan da Silva攻下全隊最高18分；綠衫軍Jaylen Brown猛砍35分做白工，一哥Jayson Tatum今天因病缺席。