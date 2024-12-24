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中國自2021年起實施《國家新聞出版署關於進一步嚴格管理，切實防止未成年人沉迷網絡遊戲的通知》（簡稱防沉迷新規），規定未成年人每週只能在週五、六、日及法定節假日的晚上8點至9點，玩遊戲1小時，其餘時間全面禁止。不過上有政策下有對策，中國官媒近日披露，「防沉迷」系統存在漏洞，未成年玩家仍能透過租用帳號等方式，逃避監管，把遊戲玩好玩滿，甚至還有公司安排未成年人，從事遊戲代練代打。根據《央視》報導，江蘇1名張姓女子發現，自己9歲的兒子每天都在遊戲上花費大量時間，學業成績明顯下滑，查看手機後發覺，孩子在短短1個月內，光是租用遊戲帳號上，就花了超過2000元（人民幣，下同），這樣一來，每天想玩多久就玩多久。報導指出，在中國網路上，存在不少租帳號平台，專供未成年人繞過「防沉迷」系統排查，各款遊戲無一不足，費用可以按小時或按天計算，價格則從一兩毛到幾十元不等，全程都無須核實身分。報導提到，現在甚至還有租號平台主打「玩家無須帳號密碼，即可暢玩遊戲的極品號」，相當猖狂；更有甚者，還有部分遊戲代練公司，會公然安排未成年人接單，在滿足他們玩遊戲需求的同時，又為其提供賺錢機會。