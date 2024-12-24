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▲「2023年臺北國際航太暨國防工業展」展出巡飛彈2型三聯裝發射車。（圖／記者呂炯昌攝）

國防部今年以「獵鴞專案」向美方採購彈簧刀300、Altius 600M-V兩款攻擊無人機近千套，總金額52億7751萬。立委日前審查國防預算時質疑，我國中科院已研發多款無人機，為何還向美方採購，是否會擠壓到國產供需。對此，中科院航空所所長葉嘉範今（24）日表示，海軍已對巡飛彈一型無人機下採購訂單，中科院正進行相關最後測試驗證。國家中山科學研究院今日於台航研所院區舉辦「模擬系統研發成果」媒體邀訪活動，展示模擬系列研發成果，展示裝備包括城鎮戰鬥場景VR系統、無人機飛行模擬器VR系統、鐵道駕駛VR系統、輕兵器射擊訓練模擬器、飛行駕駛體驗平台、機動型無人機飛模擬器、無人機AI情資中心、通用型飛行模擬驗證平台等，並邀請媒體體驗。媒體詢問國造軍規軍用無人機進度。葉嘉範表示，自製無人機開發狀況，大體上都按相關的節點進行，包括騰雲、銳鳶二型，以及紅雀三型無人機，基本上都已完成相關測評，同時也對需求軍種做過成果展示，後續看整體國防預算配置狀況做後續量產部署，中科院都已經做好準備。媒體追問軍方對哪幾款無人機下單採購？葉嘉範表示，目前明確的是海軍已對巡飛彈一型下採購訂單，中科院正進行相關的最後測試驗證。中科院研發的「巡飛彈1型」為單兵裝備，規格與外型類似彈簧刀300，一樣可快速部署，搭配氣動發射筒，發射後由單兵以平板操控、搭配鏡頭與AI人工智慧判斷，可協助射手鎖定目標實施打擊。據中科院官方數據，「巡飛彈1型」的滯空時間約15分鐘，導控距離則超過10公里，對防禦作戰而言已屬堪用。