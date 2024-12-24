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台灣民眾黨前立委蔡壁如宣布參選黨中央委員、請辭台中市府有給職顧問，今天她上廣播節目接受專訪，透露柯文哲被羈押之初，她到處求神問卜，光是算找大師算命就高達20幾次，「從基隆算到車城」、「深山裡也去找大師」，被問及算命結果如何，她神祕一笑不道破天機，不忘強調只要民眾黨強大了、民調超過20%，賴清德還敢重判柯文哲嗎？蔡壁如今（24）日上中廣《千秋萬事》接受主持人王淺秋專訪，節目正式開始前兩人聊天，蔡壁如主動提及，黨主席柯文哲9月因京華城案遭羈押禁見後，整整一個月她去最多的地方就是廟，其次是找大師算命，「兩三天就算一下，從（屏東）車城到基隆都有」。王淺秋問「算的結果如何？上上籤還是命運坎坷？」蔡壁如哈哈哈大笑三聲，沒正面回答。兩人在節目中聊及媒體指她「辭職救柯文哲」，蔡壁如認為寫得太沈重，再度提及她和柯文哲認識超過30年，今年9月最多的行程，就是跑廟幫柯文哲祈福、禱告，並透露深山裡有很多大師，自己為了柯文哲被摸骨、看面相、算八字、批命盤流年什麼都來。蔡壁如透露，那時跑了10幾20家，情緒低落又徬徨，「還一度萌生退意，但後來……」她講話突然吞吐起來，王淺秋再度問「表示算命結果是（好的）？」蔡壁如再度大笑，岔開話題指「不跟淺秋講了，她很會套我的話」。接著說當時黨中央到處辦集結聲援柯文哲，她幾乎每個縣市都去幫柯文哲講話、為大家打打氣，因為那時覺得，這是自己唯一可以做的事。談到外界討論林富男最適合接黨主席，蔡壁如說，「如果他願意出來勇於承擔，我舉雙手雙腳贊成」；若是黃國昌，她也支持。蔡壁如接著說，別人說她要出來搶黨主席，她想的卻是這時候需要有人出來領導民眾黨，如果黨強大了、民調衝破20%，「賴清德還敢給柯文哲重判嗎？當這個黨強大起來，我們就可能救到黨主席。」她強調這就是她的思考邏輯，也是這次挺身而出的原因，蔡壁如說，她很清楚光靠自己一個人救不了柯文哲，也沒辦法為黨做什麼，若全黨能像棒球隊一樣，組成強大的應援團。當民調衝上來，執政黨就沒有能力滅黨，更不敢對他們的黨主席為所欲為。至於如何看待即將出爐的起訴內容？蔡壁如問「我是不是又要傷心難過一個月」？她和柯文哲相處超過30年，「我的傷心難過很難去形容，那是種內心深處酸酸的、很痛的感覺。」