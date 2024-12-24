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農業部昨天公布「糧食產業全面升級計畫」，其中公糧輔導收購價格提高每公斤1.5元。對此，國民黨立委張嘉郡今（24）日痛批，農民13年的等待，只換來提高1.5元的敷衍對待，農業部昨天「一拖二騙三收割」的政策大轉彎，證明公糧收購價格確實有調漲的合理性與必要性，打臉農業部自己說會衝擊糧價的說法，呼籲政府尊重並落實立院的決議。國民黨立院黨團今日上午舉行記者會，張嘉郡在會中表示，從她2月回到立法院，第一場的國是論壇就主張提高公糧收購價格，農業部先是充耳不聞，後則是堅持反對，甚至污名化公糧收購制度，指提高收購價會破壞糧價，結果昨天農業部政策大轉彎，宣布「加量又加價」，要求農業部應該先向農民道歉。張嘉郡表示，公糧收購價格凍漲13年，這13年來工資漲幅53.64%，秧苗上漲43%，農藥、肥料上漲近25%，基層稻農苦不堪言，他們要的只是一個溫飽，而不是在漫天喊價。國民黨立委丁學忠表示，立法院決議每公斤提高5元，是衡量過去13年萬物齊漲，包括基本薪資漲幅、稻苗、肥料、農藥漲幅以及CPI指數等，這是給支持繳交公糧的農民來說一個基本的尊重，農業部長無視立院多數意見，只是想跟立院對抗，心裡沒有農民。張嘉郡表示，13年來，台灣的農民忍受物價的上漲、生產成本的增加，卻依然努力在田裡耕耘，為我們的糧食安全付出無數的汗水與辛勞，然而，農業部的調漲幅度，對比農民多年來的期待，卻是如此微不足道，農民13年的等待，只換來提高1.5元的敷衍對待。張嘉郡表示，公糧收購價格不僅僅是一個數字，更是政府對農民的一種態度，對台灣糧食安全的一種承諾，長期壓低公糧價格，不僅讓農民收入無法保障，更導致年輕人不願意進入農業，威脅台灣農業的永續發展，今天的公糧政策，將影響明天的糧食安全，呼籲政府拿出魄力、兌現承諾。