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一名媽媽日前透過Threads發文，控訴女兒在知名連鎖速食店麥當勞打工期間，遭到主管權勢性侵，離職後仍罹患憂鬱症最後輕生。目前台北市警方已受理報案偵辦；被指名的麥當勞也回應，會全力配合執法單位調查；士林地檢署也發新聞稿表示，正持續積極偵辦中，將盡速查明事實。根據士林地檢署指出，本署於今年5月下旬受理警方移送本案後，即分由當時之婦幼專組檢察官依法偵辦，期間承辦檢察官已分別開庭訊問告訴人、告訴代理人及被告、選任辯護人，並多次向該速食店調閱相關資料查證及製作勘驗筆錄等，全案目前仍持續積極偵辦中。士檢也強調，對於後來本件告訴人不幸過世，本署同感沉痛，也籲請大眾尊重家屬，避免揣測案情，檢察官將儘速查明事實，依法處理。該名母親在Thread發文表示，「我女兒為什麼會得憂鬱症？為什麼會自殺？因為長達一年被麥x勞的前主管以排班權力對她性侵。」女兒因需要這份工作，隱忍不敢透露案情，但長期心理壓力導致憂鬱症，只能偷偷看醫生尋求幫助。母親更回憶，女兒是個貼心的孩子，總是在下班回家時微笑著說「我下班了」，但這笑容背後卻隱藏著多麼痛苦和破碎的內心，「心痛的跟當時深愛的男友分手就因為覺得自己配不上了！」母親也說，女兒最終選擇離職並報警，隨後也向麥當勞申訴，公司調查後迅速於今年5月解雇涉案主管，但對於女兒因壓力輕生，公司未對家屬進行交代或慰問，「我的女兒等不到檢方和麥x勞的公道，卻成了一具冰冷的遺體。白髮人送黑髮人，我如何接受？司法能還我們公道嗎？可以讓我女兒活過來嗎？」對此，麥當勞則回應，「有關離職員工不幸往生情事，公司至表遺憾，並全力配合執法單位調查。公司今年三月接獲離職員工「性騷擾」申訴，立即根據《性別平等工作法》，邀請外部專家及公司法務相關部門組成調查小組，於確認「性騷擾」案成立後，基於對職場霸凌的零容忍，於五月解僱被申訴之當事人。對此令人遺憾的事件，謹向家屬表達最沉痛的哀悼及慰問之意。」