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位於夏威夷大島（Big Island）的幾勞亞火山（Kilauea）近日再度噴發，從火山口冒出的滾燙岩漿直竄天際，一度達到80公尺，還能看見滾滾火山氣體竄向高空。根據衛報、法新社等媒體報導，據夏威夷火山觀測所的報告，在當地時間23日凌晨2點左右開始出現地震活動，不到半小時後，監視攝影機畫面顯示，火山口的裂縫開始湧出熔岩，並形成熔岩噴泉。此次噴發集中於火山的頂部火山口，該區域地處偏遠且已經關閉，位於夏威夷火山國家公園範圍內。美國地質調查局（USGS）直播畫面顯示，熔岩炙熱的紅流噴湧而出，隨後火山氣體和火山灰形成的雲霧升騰而上。熔岩噴泉的高度一度達到80公尺。夏威夷火山觀測所負責人在直播中表示，「熔岩以非常快速的速度噴發，這是這類噴發開始時的典型特徵。」夏威夷火山觀測所指出，目前最大的威脅是可能影響下風處居民的火山霧（Vog）。這種火山霧含有二氧化硫，對於患有哮喘、其他呼吸道問題或心血管疾病的人來說，可能會加重症狀。夏威夷火山國家公園涵蓋了兩座世界上最活躍的火山——幾勞亞火山和毛納羅亞火山（Mauna Loa）。其中幾勞亞火山是夏威夷第二大的火山，曾於今年6月和9月噴發。除了1924年至1952年的短暫靜止期外，自有書面記錄以來，該火山便經常處於噴發狀態，噴發持續時間可能數日甚至一年。最嚴重的一次是2018年噴發持續超過3個月，摧毀了超過700戶房屋。幾勞亞是一座盾狀火山，其寬廣的結構形狀類似於一面平放的戰士盾牌，與形成尖錐狀峰頂的復合火山不同。由於火山口壁的不穩定、地面裂縫以及落石等潛在危險，自2007年以來以長期對外關閉。