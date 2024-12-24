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立法院今（24）日上午進行司法院大法官人事同意權案投票，結果出爐，民進黨立院黨團並未替總統賴清德提名的7位大法官被提人全數背書，黨團一致封殺被提名人劉靜怡。對此民進黨團總召柯建銘提及，在今黨團會議前，還打給總統提及「國會自主、黨團自主」，而賴則稱自己黨團出身，當然絕對尊重，更稱劉靜怡過去一路罵民進黨，罵蔡英文、蘇貞昌貪污，甚至羞辱王義川，因此罕見祭出黨紀，任何人投給劉靜怡就是開除黨籍。對於民進黨立院黨團今日投票不挺賴清德所提名的大法官人選，柯建銘表示，在今天黨團會議前特別打給總統賴清德，強調「國會自主、黨團自主」，而賴清德則稱自己是黨團出身，當然絕對尊重。柯建銘強調，總統所提名的人選當然尊重，但黨團要怎麼投票是黨團的事情，過去劉靜怡一路罵民進黨，罵前總統蔡英文貪污、假論文，罵蘇貞貪污疫苗與雞蛋，更在審查會中羞辱王義川。柯建銘說，今日罕見祭出黨紀，無論任何人只要投給劉靜怡，一律開除黨籍，而這項結論獲黨團成員全數支持。