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台電下月基隆協和電廠將要進入環評審查。過去曾與環團一起反對第四天然氣接收站的潛水教練王銘祥也表示，自走訪多位生態、港安專家，了解四接東移後對生態影響小、對基隆港安無虞，決定改變態度支持四接的立場。「我活塞教練，在台電，我是個頭痛人物」曾經反對過新北深澳燃煤電廠，後來也對四接表達反對立場，這次卻一改以往立場，協助台電拍攝紀錄片。王銘祥表示，原本台電提出的協和1.0版、2.0版，會掩埋海扇、珊瑚，因此他極力反對，一直到後來台電很有誠意地去瞭解民意，也帶台電一起下水勘查，實地瞭解棲地的狀況，強調要蓋沒有關係，但是能不能取得最好、不要破壞生態的方式。他後來看到台電提出3.0東移方案，認知到台電在過程中的誠意與轉變，也轉為支持的原因。對於昔日的環團戰友最近提出來的港安問題，王銘祥也沒有輕忽，親自到海洋大學了解操船模擬、水工模擬的情況，也進一步與海洋生態學者討論，王銘祥說：「改了3.0版本（東移方案）確實影響沒有我們想像的那麼大，是該支持台電繼續做，而不是一直在做一個反對的反對者。」基隆市里長龍頭陳炳楠公開表示支持協和油改氣，對於反對者倡議的地熱、生質能、氫能，他直言：「都緩不濟急啦！」陳炳楠表示，協和油改氣，可明顯改善空污，他說，中山區24個里長、24個社區理事長，我敢保證，包括在地的宮廟都不會反對，對整個台灣、基隆市來講、整個空氣來講都是好的。他並直言，今天一個舊地重建的四接都那麼困難，如果要另外覓地重建，就更不用談，因此原地改建是最好的方案。台電表示，台灣北東電網面臨供電瓶頸，電網融通能力也有其上限，2025年用電需求預估將成長至600萬瓩，但隨著區域內機組陸續除役，未來僅剩花蓮的和平電廠130萬瓩，屆時供需缺口恐達470萬瓩。因此，台電多年強調，協和電廠從高排放的燃油發電改為燃氣發電，不僅僅更加環保，發電量也可達到260萬瓩，補足東北電網電力缺口。