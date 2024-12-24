Wembanyama火鍋店開不停！聖安東尼奧馬刺當家長人「斑馬」Victor Wembanyama，近期表現狀況火燙，今（24）日才剛獲選西區單週最佳球員，在面對費城76人時，就繳出26分、9籃板和8阻攻的「準大三元」表現，可惜球隊最終以106：111惜敗。Victor Wembanyama近4場比賽，就累計送出29次阻攻，同時還復刻了11年前由洛杉磯湖人球星「AD」Anthony Davis所完成的罕見紀錄。
4場狂送29阻攻 Wembanyama猛寫紀錄
前場面對波特蘭拓荒者，Victor Wembanyama堪稱宰制禁區，僅上場30分鐘，就攻下30分，其中包含3顆外線，並送出追平個人生涯最佳紀錄的10阻攻。
本場面對76人，上半場僅攻下9分，但專注內線防守，送出7次阻攻，進入下半場後，外線手感爆發，總計8投5中，最終砍下26分，外加9籃板、8阻攻以及4次助攻的全能數據。
Victor Wembanyama在近4場比賽中，分別送出7次、4次、10次以及8次阻攻，總計送給對手29次阻攻，實在是令人難以置信的數據。
而根據數據統計網站《StatMuse》指出，Victor Wembanyama也成為繼2013年的Anthony Davis後，歷史上第2位連2場至少送出8次阻攻的球員。
值得一提的是，在本場比賽過後，他也成為自1993年傳奇球星「俠客歐尼爾」Shaquille O'Neal之後，連4場繳出至少20分、4阻攻的史上最年輕球員。
我是廣告 請繼續往下閱讀
前場面對波特蘭拓荒者，Victor Wembanyama堪稱宰制禁區，僅上場30分鐘，就攻下30分，其中包含3顆外線，並送出追平個人生涯最佳紀錄的10阻攻。
本場面對76人，上半場僅攻下9分，但專注內線防守，送出7次阻攻，進入下半場後，外線手感爆發，總計8投5中，最終砍下26分，外加9籃板、8阻攻以及4次助攻的全能數據。
Victor Wembanyama在近4場比賽中，分別送出7次、4次、10次以及8次阻攻，總計送給對手29次阻攻，實在是令人難以置信的數據。
而根據數據統計網站《StatMuse》指出，Victor Wembanyama也成為繼2013年的Anthony Davis後，歷史上第2位連2場至少送出8次阻攻的球員。
值得一提的是，在本場比賽過後，他也成為自1993年傳奇球星「俠客歐尼爾」Shaquille O'Neal之後，連4場繳出至少20分、4阻攻的史上最年輕球員。