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Wembanyama火鍋店開不停！聖安東尼奧馬刺當家長人「斑馬」Victor Wembanyama，近期表現狀況火燙，今（24）日才剛獲選西區單週最佳球員，在面對費城76人時，就繳出26分、9籃板和8阻攻的「準大三元」表現，可惜球隊最終以106：111惜敗。前場面對波特蘭拓荒者，Victor Wembanyama堪稱宰制禁區，僅上場30分鐘，就攻下30分，其中包含3顆外線，並送出追平個人生涯最佳紀錄的10阻攻。值得一提的是，在本場比賽過後，他也成為自1993年傳奇球星「俠客歐尼爾」Shaquille O'Neal之後，連4場繳出至少20分、4阻攻的史上最年輕球員。