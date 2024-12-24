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台中市警察局警犬隊服務近7年的警犬TINY、CANDY、PINKY和BOBBY在12月24日平安夜這天正式退役，臺中市警局在這特別的日子為退役警犬舉辦退役感恩歡送會，為牠們盡忠職守的警犬生涯畫下完美句點。這4位對臺中治安默默付出的英雄，不僅找到了理想的歸宿，更迎來了狗生的第2個春天，也意味著這4位退役警犬，未來的每一天都能夠平平安安。「退休前，她是我的工作夥伴；退休後，她是我的家人，一輩子的牽掛。」TINY和BOBBY的領犬員真摯地表示：「他的後半生，我會用全部的愛和陪伴來守護。」這份跨越職責的深厚情誼，不僅令人動容，更讓人感受到人與動物之間無可比擬的純粹羈絆。來自苗栗的齊女士則成為了CANDY的新主人。有約700坪寬敞綠地草皮相伴，居住於獨立小木屋中，還有3位狗狗夥伴和1位貓咪玩伴作陪，CANDY的退休生活宛如度假般愜意。至於PINKY，則投入了蔡小姐一家的懷抱。住在台中市的蔡小姐一家四口，不僅居住環境寵物友善，更擁有豐富的養狗經驗。住家附近草皮綠地相伴左右，且全家人對狗狗的疼愛，讓PINKY找到了一個充滿愛的歸宿。臺中市警犬隊表示，工作犬與家犬有別，平日辛苦訓練，出勤也面臨高壓環境，因此希望他們在退役後，都能獲得妥善的照護環境，安穩健康地度過餘生。在正式退役前，警犬隊為4隻警犬進行了健康檢查，確認牠們的健康狀況良好。篩選領養家庭時，特別注重家庭環境、陪伴時間及經濟條件等因素，經公告後，收到近百份書面申請，以及眾多來電和私訊詢問，終於為這些功臣找到最合適的新家。這些警犬用近7年的青春守護著臺中市民的安全，如今終於能夠放下重擔，享受屬於牠們的幸福晚年。這不僅是一個完美的句點，更是嶄新狗生的開始。