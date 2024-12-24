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▲現年39歲的霍華德情史豐富，在2007年至2013年間、曾與4位不同的女性生下5個孩子，最近一次公開對象在2019年，與WNBA球員Te’a Cooper，並於2021年離婚。（圖／記者黃建霖攝）

NBA前球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）傳出喜訊，與饒舌歌手Amy Luciani完成訂婚，Amy Luciani稍早在社群上用超大鑽戒宣布這個好消息。霍華德在此之前曾有一段婚姻，他和WNBA球員（Te'a Cooper結過婚，但兩人已於2021年離婚。Luciani21日在社群上傳與霍華德牽手影片，Luciani上頭戴著1枚巨大的鑽戒並表示，「我在群眾視線之外，非常享受與你共度的時光，但走到現在（公開），謝謝你讓我回到這個世界，無論我說什麼或大驚小怪，你總是先說『你為此禱告了嗎？』，我才意識到最近根本沒有祈禱，我只是心存感激、高興並為即將發生的一切做好準備」。現年39歲的霍華德情史豐富，在2007年至2013年間、曾與4位不同的女性生下5個孩子，最近一次公開對象在2019年，與WNBA球員Te’a Cooper，並於2021年離婚，有別過往，這次和饒舌歌手Amy Luciani的關係卻從未公開過，顯得相當低調，如今無預警傳出兩人訂婚，受到各界球迷支持。