我是廣告 請繼續往下閱讀

經典「湖勇大戰」明天將於聖誕大戰中作為主秀上演，今天湖人先在主場迎戰東區第10活塞，原本想拿弱旅開刀以提振士氣，為隔日大戰暖身的湖人卻踢到鐵板，儘管將滿40歲的「詹皇」LeBron James全場貢獻28分、11籃板與11助攻大三元表現，但最後一擊失手，終場湖人以114比117敗給活塞，戰績來到16勝13敗。湖人挾帶3連勝氣勢，於主場面對活塞踢館，期望延續連勝氣勢到聖誕大戰，無奈全場發生多達18次失誤，且在禁區得分少活塞20分，最終在投籃命中率、三分命中率與罰球數皆高於對手情況下輸球。整體比賽兩隊比分始終緊咬，活塞於末節打出氣勢，倒數3分03秒時，由一哥Cade Cunningham籃下取分後，一度取得超過117比106雙位數領先，但湖人接下來加強防守，讓活塞分數凍結在117分直到比賽結束，進攻上則開啟追分模式，無奈讀秒階段Anthony Davis上籃意外放槍，詹皇最後一擊又失手，只能黯然吞敗。數據方面，湖人除了詹皇繳大三元表現外，另一球星Davis也拿到19分、10籃板與6助攻，但兩人都在讀秒階段失手，無緣助隊拉近比分，反觀活塞眾志成城，全隊6人得分上雙，一哥Cunningham 20分、10助攻雙十演出，從板凳跳出的Malik Beasley也挹注21分，幫助活塞順利拿下本季第13勝。