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▲臉書詐騙廣告和假冒粉絲專頁的案例層出不窮。（圖／報系資料照）

一名馬來西亞60多歲富商輕信臉書的「高投資報酬率」廣告，被騙將近新台幣600萬元，等他發現是一場騙局時，畢生積蓄早已血本無歸。他表示，該貼文表示簡單投資輕鬆就賺進「六位數」，不過當他準備套現時卻被告知需要再付額外費用，方知墜入投資騙局，此時他已被騙了82萬令吉（約新台幣598萬元）。根據馬來西亞媒體《中國報》，這名61歲的馬來西亞商是在Facebook看到了一個宣稱高回報的投資計畫廣告，隨後便透過手機應用程式WhatsApp與對方聯繫。在對方的遊說下，他決定參與該投資計劃，並下載了相關的投資應用程式。這名61歲的受害者在今年11月8日至12月17日之間，向兩個陌生銀行帳戶轉帳高達82萬3000令吉（約新台幣598萬元）。透過投資應用程式，他看到自己的投資連本帶利增至111萬190令吉（約新台幣809萬元），於是想將這筆資金提取出來。然而，當受害者試圖將這筆款項提取出來時，卻被要求先支付一筆額外費用才能兌現，這時他才意識到自己已經陷入騙局。大馬警方介入後發現是詐騙集團的手段，警方提醒民眾不要輕信任何聲稱高回報的投資項目，並建議民眾關注Facebook專頁@jsjkpdrm，以了解馬來西亞警方關於最新的詐騙資訊解說。