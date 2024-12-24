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每到聖誕假期，就是大街小巷狂播聖誕歌曲的時刻，有些聖誕歌經典到幾乎人人耳熟能詳，甚至還能跟著唱上幾句，這些「聖誕神曲」不一定都是為了歡慶佳節所做，像是〈White Christmas〉原是電影《歌王爭艷》的插曲，還獲得了奧斯卡最佳原創歌曲獎，但這首歌曲不管是唱片正式推出或是電影上映，都是在夏天，完全不是來搶搭聖誕的熱潮，然而因其旋律優美、氣氛溫馨，竟成了每年聖誕佳節必定播放的世紀名曲，近來甚至還有BTS成員V與平克勞斯貝透過融合的「跨世紀對唱」全新版本。在美國經濟大蕭條之後到二次大戰期間，由於生活壓力大，一般民眾更喜愛進戲院透過虛擬的情節來逃避現實的痛苦，因而氣氛歡愉、熱鬧的歌舞片大行其道，更因此而產生出不少流傳後世的經典名曲，〈White Christmas〉就是其中之一。作者歐文柏林雖是白俄羅斯出生，卻在移民美國後於樂壇揚名立萬，成為最負盛名的詞曲創作者之一。〈White Christmas〉據稱他是在充滿溫暖陽光的小城寫下，歌詞卻在描述夢想中大雪覆蓋的銀白色聖誕情景。此曲後來由歌舞紅星平克勞斯貝在自己的電台節目公開首唱，時間正好在珍珠港事件發生後的那個聖誕，雖然首唱搭上了聖誕節，他卻等到隔年的5月才灌錄唱片、7月發行，而他主演的《歌王爭艷》也出現了這首歌，因為是此曲第一度在電影中亮相，符合奧斯卡原創歌曲獎的角逐資格，順利抱回小金人。但更驚人的是，到了聖誕假期，這首歌在全美大街小巷熱播，成了轟動一時的聖誕神曲，因此比這部電影還要受歡迎，平克勞斯貝後來又再拍了一部以這首歌名為片名的新片，華人區上映時叫做《銀色聖誕》，這首歌當然要再次出現。到現在為止，〈White Christmas〉已在全球傳唱超過80年，最近還推出BTS成員V與平克勞斯貝透過錄音技術融合成「跨世紀對唱」的版本。而在日本，最具代表性的聖誕至尊金曲，莫過於山下達郎演唱的〈クリスマス・イブ〉（Christmas Eve），這首歌最早出現在他1983年6月推出的專輯《Melodies》，卻被放在最末的第10首歌的位置，夏天自然不是強打聖誕歌曲的好時機，因此並沒有受到太大的注意。當年聖誕期間，這首歌被單獨拿出來發行單曲，也未造成轟動。轉機就在5年後出現，當時的JR東海推出一系列以「遠距離戀愛」為主題的廣告，描述聖誕夜年輕男女透過搭乘高速火車想要與戀人碰面的心情，就用了〈クリスマス・イブ〉作為廣告歌，結果大轟動，前後幾支廣告的女主角像是深津繪理、牧賴里穗等也都跟著走紅，〈クリスマス・イブ〉也更加穩坐「日本最經典聖誕歌」的寶座。到了2015年，由相葉雅紀、榮倉奈奈、韓孝周、生田斗真等人主演的電影《戀愛魔法奇蹟》，描述兩對男女之間的戀情在聖誕夜發生重大轉折，剛好名正言順用〈クリスマス・イブ〉作為貫穿全片的主題曲，使得這首聖誕名曲終於在推出超過30後，正式成為電影的主題曲，可以將影響力從日本擴散至日本以外的地區，台灣也曾經上映這部影片。