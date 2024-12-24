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美國職籃（NBA）丹佛金塊今（24）日主場出戰鳳凰城太陽，本場比賽兩隊各有主將缺陣，太陽方面Devin Booker因腹股溝傷勢缺陣，金塊後衛Jamal Murray則是因腳踝傷勢高掛免戰牌，此戰金塊在第三節狂轟45分，第三節打完已取得21分領先，第四節太陽進攻依舊不見起色，雙方教練也早早換下主力球員，最終金塊就以117：90擊敗太陽，拿下2連勝。首節Michael Porter Jr.手感火燙，個人單節獨拿13分，首節打完金塊以27：26一分領先太陽，進入第二節後太陽拉出一波11比0的攻勢，Kevin Durant在第二節剩下2分20秒投進三分球，幫助太陽隊反超一分，但金塊靠著團隊戰力，再度要回領先，半場打完金塊以55：51領先太陽。下半場雙方易籃再戰，第三節Jokic個人獨拿13分，加上Russell Westbrook、Porter Jr.兩人單節個貢獻7分，金塊單節轟下45分，反觀太陽僅拿下28分，第三節打完金塊100：79領先太陽，進入第四節後，太陽進攻熄火，隨著差距拉大，兩隊也將主力球員換下場，比賽進入垃圾時間，最終金塊就以117：90擊敗太陽，拿下2連勝。此戰Jokic拿下32分、2籃板、7助攻，Porter Jr.貢獻24分、6籃板、4助攻，Westbrook繼昨日對上鵜鶘砍下21後，今日表現也相當出色，拿下11分、5籃板7助攻，太陽方面Bradley Beal拿下的23分2助攻，Durant此役同樣拿下23分，另有9籃板、2助攻。