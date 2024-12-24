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民眾黨立院黨團今（24）日行使大法官人事同意權，確實達成「團進團出」投給被提名人劉靜怡同意票，其他不同意。上次考委投票凸槌的立委黃珊珊今順利配合黨團運作，她事後也透露自己沒有投給同窗張文貞的原因，是因為對她支持姚立明擔任司法院副院長「深感失望」。民眾黨立委黃珊珊上次行使考試院人事同意權時，因蓋錯章投下廢票，遭黨團祭出罰款5萬元、禁止出席黨團會議2個月。今早黨團記者會也不見她的身影，不過總召黃國昌強調，黃珊珊會配合「團進團出」。而大法官人事同意權計票完成後，確定民眾黨團8席成員皆對被提名人劉靜怡投下贊成票，其他反對，但因綠營封殺劉靜怡，導致7位被提名人全數未過關。黃珊珊事後發文指出，司法院長被提名人張文貞是她的大學同學，學養俱優，「但是我對於他願意接受姚立明擔任司法院副院長乙職，深感失望，所以投下反對票。」她並質疑，姚立明作為副院長人選，明顯是政治酬庸，在三黨不過半的國會提出這樣的人選，「就注定被否決」。至於其他大法官人選，黃珊珊亦認為，大多不敢大膽表達個人對於既有爭議問題的立場，而劉靜怡教授至少勇於表達、不畏權勢，因此獲得民眾黨團支持。她並呼籲總統賴清德，應在2個月內補足提名，「廣納各界人才，跳脫意識形態」。