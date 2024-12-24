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▲50歲的槍手Akarapon Pamchamnong造成一家四口的雙親慘死，男童的生日變成父母親的忌日。（圖／翻攝自曼谷郵報）

泰國一家粥店發生無差別殺人案件，起因於一名喝醉酒的客人因不滿店家態度而持槍掃射，鄰桌在慶生的一家四口遭波及，雙親為了保護子女慘死，12歲兒子的生日慘成父母的忌日。根據《曼谷郵報》報導，這起事故發生在前天（22日）晚上10點左右，地點位於合艾的一家粥店，發生一起無差別殺人案，死者與嫌犯完全不認識也沒有交集，因為嫌犯與店家起口角而慘變亡魂。50歲的槍手Akarapon Pamchamnong在案發前獨自到店內喝酒，他踏出餐廳到路邊抽煙時，餐廳的服務生誤以為他離開便收拾桌子。槍手見狀大發雷霆，他短暫離開後再回到現場，與餐廳老闆和服務生對峙，憤怒的他突然掏出手槍對準店內一頓掃射。過程中48歲的客人Sitthipong Siriphan和45歲的妻子Orachon Ieankham為了保護兒子和6歲女兒而不幸身亡，他們一家四口當時正在幫12歲的兒子慶生。另外，餐廳老闆和另一名顧客也在事故中受傷，槍手目前已被警方逮捕。據悉，該家庭的6歲女兒因摔倒而頭部受傷，12歲兒子則毫髮無傷，兩人都因當場痛失父母而悲慟。槍擊事故後，槍手一度逃回家中想輕生，在妻兒的勸說下自首，警方在案發現場發現8枚9毫米的子彈，將兇嫌依照謀殺罪和謀殺未遂罪逮捕。