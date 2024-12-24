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美國即將迎來耶誕假期，四大指數昨（23）日全數走高，費半指數上漲逾3%，台積電ADR飆漲逾5%，因此激勵台北股市今（24）日開盤上漲156.2點、來到23260.74點，最高一度來到23326.24點，不過盤中出現賣壓，尾盤漲點收斂至15.7點或0.07%，收在23120.24點，日K拉出一根黑K棒，成交量為3382.76億元。大盤開高震盪，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.27點、來到254.45點，最高一度來到257.45點，不過午盤也同樣漲幅收斂，終場上漲1.12點或0.44%，收在255.3點，日K連2紅，成功站上10日線，不過月線卻得而復失。今日個股成交量排行榜前五名：聯電、泰金寶-DR、昆盈、華南金、陽明；個股成交值排行榜前五名：台積電、世芯-KY、長榮、上銀、陽明。權值股尾盤無力，權王台積電開盤上漲15元、來到1095元，續勢挑戰1100元歷史新高，不過隨後遇到獲利了結賣壓，終場收在平盤價1070元；鴻海開盤上漲2元、來到187.5元，也是今日最高點，終場也收在平盤價185.5元；聯發科開盤上漲20元、來到1430元，隨後開始走低，尾盤賣壓襲擊翻黑，終場下跌5元或0.35%，收在1405元。今日盤面焦點關注到，先前傳出美國拜登政府將對中國成熟製程晶片展開調查，如今消息獲得證實，昨日美方正式宣布發起「301調查」，且後續將交由川普政府決定是否課徵更高的關稅，業界認為，此舉有助於產業回到正常軌道，並或將迎來轉單效應，激勵半導體股走高，其中世界先進一度亮燈漲停來到105元，隨後漲停打開，終場上漲6.8元或7.11%，收在102.5元。此外，聯電今日也爆量上漲，成交量來到13萬3161張，位居個股成交量排行榜冠軍，終場則是上漲1.1元或2.56%，收在44元。其他個股也有好表現，穎崴上漲逾6%，華泰上漲逾4%，晶心科上漲逾3%，南亞科、華邦電、力旺、日月光投控、茂矽、旺宏、東研信超、友威科上漲逾2%。熱度也擴散到設備股，川寶、星雲、東捷亮燈漲停，和椿、廣運上漲逾6%，帆宣、世禾上漲逾4%，德律、盟立、昇益上漲逾2%。此外，機器人概念股也續強，台灣精銳、大銀微系統、大量亮燈漲停，上銀、迅得、和椿、廣運上漲逾6%，欣技上漲逾3%，雷虎、義隆、亞德客-KY、佳世達、松翰上漲逾2%。熱度也擴散到無人機概念股，華晶科亮燈漲停來到39.7元，中光電上漲逾7%，上銀上漲逾6%，文曄、盛群上漲逾4%。