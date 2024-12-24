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勇士今天在主場迎戰溜馬，狀態起伏的Stephen Curry今天外線失準，全場9投僅2中，最後決勝時刻出手也落空，錯失逆轉機會，全場只拿10分，最終勇士以105：111吞敗，溜馬則收下近期的5連勝，此外，溜馬6次來到大通中心從沒輸過。此役雙方你來我往互換領先多次，第四節剩下1分18秒，勇士新同學Dennis Schröder在Curry的助攻下上籃放進兩分，勇士104：106落後，只是下波關鍵進攻，Curry自己在三分外線出手落空，接著，溜馬主控Tyrese Haliburton持球帶出空擋，讓Myles Turner趁機砍進致勝三分，拉開5分差距鎖定勝利。Curry近3戰表現起伏，先是單場未有出手投籃得分，僅靠罰球拿到2分，前役回神砍進7顆三分球，攻下31分，沒想到今天又當機，出賽36分鐘，13投2中，三分球9投中2，只取得10分，另有7助攻5籃板。勇士今天以替補登場的Jonathan Kuminga繳出最高26分，外帶8籃板4助攻，Andrew Wiggins添次高18分。溜馬全隊6人得分上雙，砍進致勝三分球的Turner攻下全隊最高23分10籃板，Pascal Siakam也有20分，Haliburton 16分12助攻6籃板。此役過後溜馬取得5連勝，且在大通中心啟用後，來到這都沒輸過球。