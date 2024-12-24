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屏東前新埤鄉長林志成21日被家人發現離奇倒臥祖墳旁，失去呼吸心跳，送醫搶救不治，初步了解無他殺嫌疑，檢方相驗後對死因無意見。據了解，林志成涉恣意以職務調換、薪資補貼之方式詐取公款，今年6月遭檢方起訴，林志成近年由於官司纏身，導致身體每下愈況，如今傳出過世消息。警方說明，21日20時，林志成被人發現倒臥在新埤鄉箕湖村公墓的自家祖墳前方，身旁遺留有農藥，經119送往東港安泰醫院，當天20時44分於醫院宣告死亡，其房間內留有一封遺書，後續已報請屏東地檢署刑事相驗，無他殺嫌疑，家屬對死因沒有意見。據了解，林志成和現任鄉長潘和源任內時涉非法進用人員，透過濫用鄉長的人事任用及調度權限，恣意以職務調換、薪資補貼之方式詐取公款及圖他人私利，不過雙雙否認犯行，表示不清楚人員進用法律，也沒拿到錢，沒有圖利的意圖，遭檢方起訴求重量刑。