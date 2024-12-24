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川普當選後的十二月就快要結束，距離2025年1月20日的就職不到一個月的時間，感覺這一次台灣各界瘋川普的熱度，比較不再見到盲目崇拜或者逢川必反的現象，而是慢慢沉澱為一種務實的態度，大體來說是一個好的發展。因為隨著川普的內閣人事任命逐漸完成，其對於兩岸關係的發展方向已益發清晰，包括川普的不可預測性、在乎單邊關係、自負軍費、充滿交易思維、貿易戰等，不但讓日本、韓國、菲律賓很難拿捏跟川普的關係，就連台灣幾乎是無條件跟美國跟得緊緊的國家也很難拿捏。但也正是因為這樣的全然無法預測，讓中共在東亞區域不敢躁動，儘管有所謂的演而不宣的圍台軍演，但其實也就僅止於此。同時昨日才發布的柯柏吉（Elbridge Colby）擔任國防部副部長，其曾在《台北時報》（Taipei Times）投書，建議台灣的軍費應該調高到GDP的5%，甚至曾撂下過重話美國沒有台灣沒有不行。又台灣在拜登遺緒下的台美21世紀貿易倡議首批協定生效，讓包括中小企業貿易便捷化等12個項目上路，到底我們要怎樣理解台海局勢？至少在川普上任後的第一年。本文有以下幾個分析：眾所皆知的是中國經濟持續在谷底盤旋，習近平沒有底氣攻打台灣，至少在川普四年任內是很清楚的態勢。北京清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通12月20日在「外交事務」(Foreign Affairs)投稿，明白提到未來四年北京會把注意力專注在提振國內經濟，不會制定統一台灣的時間表。另外在閻的眼裡，川普也會把注意力放在改革美國國內與提振經濟，因此不管美國還是中國，都無意為了台灣發動戰爭。如果閻的說法反應北京現在的能耐，那麼習近平三不五時在台海有宣布或者無宣布的軍演，就只是灰色地帶策略的延續。三不五時擾台、擾日的「狼來了」，到底是讓台灣、日本疲憊，還是讓解放軍自己疲憊而已？更不用說過去一年內，解放軍涉貪遭調查的包括魏鳳和、李尚福與國防部長董軍，中共的軍紀與能不能戰是一個很大的問題。川普在第一任時用了不少建制派的外交與國防老將，包括馬提斯(James Mattis)、波頓(John Bolton)、艾斯培(Mark Esper)等，後來也都跟這些建制派鬧翻。川普第二任則起用許多極端右翼，這些人年齡不到50歲，成長背景都是中國在全球舞台快速崛起的一九九零年代。他們將中國視為是美國的主要威脅，並主張採取更極端和強制性的政策來壓制中國的發展，而閻學通也持同樣看法。前一陣子看川普高齡邁入八十，許多事務儘管有強烈意見，執行的還是下面的閣員。但最近看起來川普對於關鍵議題-尤其他對外發言多次-的掌控性還是相當絕對的。下面的官員如果要出風頭，基本上不能到一個川普覺得喧賓奪主的程度。如上所說這些反中共、五十歲以下的閣員，如果在許多議題上跑在川普「太前面」，輕則可能被川普駁斥，重則就有可能被換下來。副總統凡斯(JD Vance)是一個深闇箇中道理的川系人馬，他在競選期間因為墮胎議題跑的比川普快太多，就曾被川普「校正」幾次。後來也坦承許多事務要多與川普討論後再發言。如果川普需要在最後定調此一態勢不變的話，準國務卿魯比歐甚至國安顧問華爾滋可能在台灣議題上有時不能太過反共，尤其是川普準備跟習近平談判時。如果要與川普合作愉快，這些中生代的閣員就需要眼明手快。第四、 川普將中國定位為敵人的基調不會變這主要還是肇因於中國雖然嘴上否認，卻已覺得自己是大國，有取美國而代之的能耐。因此川普對中國的貿易制裁不但會持續，川普將貿易戰掛勾國家安全的力道也是絕無僅有。更有甚者，美國全方位針對包括盟國所構築的關稅壁壘，看來也是玩真的。白話來說，就是防止中國藉由第三國洗產地，墨西哥屬於洗產地的首選，越南也是洗產地的首選，台灣的金門或馬祖更要避免成為中國製商品改牌上市的第三地。這對台灣來說還是一個很嚴峻的挑戰，畢竟台灣的台商不可能全無，在中國經商、通婚的台灣人，不要說一般人，光是藝人就有不少。他們的生意如果也涉及到美國，就非常有可能遭到川普政府的制裁。除非就是把自己跟自由世界斷根，全然遁進已經積弱不振的中國內需市場，但還有技術優勢的商人大概都不會選擇這麼做。總之，川普的在商言商已經很清楚，川粉或川黑也不用各自表述，意識形態對他來說不重要，甚至極右的立場也不見的總是他的論述基礎。台灣要思考怎樣凸顯自己的市場價值？怎樣在川普的美國優先體系中恰如其分的扮演他希望台灣扮演的角色？台灣應該就能夠安然渡過接下來四年。●作者：邱師儀／東海政治系教授●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄： opinion@nownews.com