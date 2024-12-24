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▲林憶蓮對於音樂向來很有自己的想法，作品跨越不同風格，明年的巡演讓很多粉絲期待。（圖／索尼音樂提供）

久違歌迷多時的林憶蓮回來了！她宣告要在2025年開啟「迴響 Resonance」巡迴演唱會，首站將從深圳開跑，堪稱給粉絲最好的聖誕禮物。她曾用纏綿悱惻的歌聲和無可替代的嫵媚，征服了無數聽眾的心，音樂跨越風格的界限，而她終於在歌迷熱切期盼中，要回到舞台和大家見面，同時也將是她正式進入樂壇40週年的紀念。1985年是林憶蓮開始唱歌、進入大眾視野的一年，她發行了首張個人粵語專輯《林憶蓮》，從而正式成為歌手。如今她出道即將滿40周年，累積了包括〈愛上一個不回家的人〉、〈至少還有你〉、〈為你我受冷風吹〉等經典歌曲，都深深烙印在聽眾的心中。此次「迴響 Resonance」2025巡迴演唱會，這些歌迷熱愛的經典，會以何種方式呈現，自然非常值得期待。她也視此次的巡演為一次自我探索和療愈的旅程，在舞臺設計、燈光音響、舞蹈編排等方面亦下足了功夫，力求打造深入人心的視聽盛宴，讓大家既能重溫經典，又能感受林憶蓮在音樂上的不斷探索與突破。在官宣「迴響 Resonance」巡演啟動的前一天，林憶蓮就已經在個人社群帳號無預警發布新照片，並且搭配文字，寫道：「過往的交織，只為了和你相遇。」引起廣大網友和歌迷們的好奇與討論。果然沒讓大家等太久，謎底就揭曉，而且敲定巡演的首站就從深圳開始，將於2025年2月22日於深圳灣體育中心「春繭」體育場舉行，其他場次的演出時間和地點也將陸續公布，可以持續留意官方平台後續發布的更多詳情。